Israel & Rodolffo e Diego & Victor Hugo se unem na música 'Erro Corporal'

Após o sucesso de "Batom de Cereja" impulsionado pela participação de Rodolffo no Big Brother Brasil 21, a dupla Israel & Rodolffo se junta aos sertanejos Diego & Victor Hugo em no modão apaixonado inédito “Erro Corporal”, projeto da Sony Music com Filtr Brasil.

Ouça aqui.

A música fala de recaída seguida de arrependimento. A letra de sofrência foi escrita por Juliano dos Reis, Henrique Tavares, Rodrigo Marco, Kaique Kef, Felipe Kef e Chrystian Ribeiro. “Se eu pudesse, retornava o álcool pra garrafa, devolvia a comanda e voltava pra casa/ Eu tô me sentindo mal ... ressaca moral, um erro corporal”, diz trecho da canção.

A faixa ganhou clipe gravado em maio, no Rio de Janeiro, com equipe reduzida e sem a presença de público devido à pandemia.