Israel Novaes apresenta novo show em Belém neste sábado, 2

Israel Novaes traz a Belém o novo show “De volta às suas raízes musicais” para a inauguração da Docca, nova casa noturna exclusiva do ritmo sertanejo. Será neste sábado, 2, a partir das 22 horas. Outras atrações da noite serão Victor e João Paulo, Guilherme Menezes e DKS. Ingressos a venda no Sympla.

Israel Novaes vai apresentar as músicas do novo EP “O cara do arrocha”, que traz a música inédita “Viva” e as releituras de “Carro pancadão”, “Depende” e “Baqueei no rolê”.

Os hits da carreira também estão no repertório do show, como “Você merece cachê”, “Vem ni mi Dodge Ram”, “Vó to estourado”, “Lapada de saudade”, “Chip”, “Marketing” e “Vai entender”.

Nascido em Breves, no Marajó, Israel lançou carreira musical em Goiânia, berço do sertanejo, onde estava residindo e estudando Direito. Ele compôs a primeira música aos 16 anos.