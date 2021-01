II Festival de Choro da Casa do Gilson abre inscrições

O Festival de Choro da Casa do Gilson está com as inscrições abertas para a 2ª edição, que se realizará no dia 13 de março, com 12 choros selecionados. O evento acontecerá no bar Casa do Gilson, em Belém, com entrada franca e premiações em dinheiro para os três primeiros lugares, o Melhor Instrumentista, o Músico Revelação, o Melhor Grupo Regional e o Melhor Arranjo.

O evento aquece a cena paraense do choro que, desde 1987, tem como referencial a Casa do Gilson, onde antigos e novos chorões costumam se apresentar. A seletiva será ralizada por um júri composto de três personalidades ligadas ao meio artístico. O quesito julgado será “melodia”.

Este ano, o festival vai homenagear personalidades do choro no Estado, incluindo Nelson Cavaquinho, já falecido, que dá nome à premiação denominada “Me Dê Flores em Vida”. O nome do prêmio relembra a composição do artista “Quando eu me chamar saudade”.

Já em Ananindeua, também está com inscrições abertas ao projeto “Novos Cantos”, que vai selecionar dez canções de autores daquele município para gravar uma coletânea no formato de EP, que será lançado este ano.

O objetivo é fomentar a produção musical e a cultura no município, além de divulgar o trabalho dos artistas. O projeto é coordenado pelo cantor e compositor Pedrinho Cavalléro. Todos os gêneros musicais podem concorrer.

Os dois projetos são coordenador pelo cantor, compositor e produtor cultura Pedrinho Cavalléro e foram contemplados pela Lei Aldir Blanc.

Inscrições

O II Festival de Choro da Casa do Gilson e o Novos Cantos estão com as inscrições abertas até o próximo dia 19.

No primeiro, cada compositor pode inscrever até dois choros originais (solo ou em parceria) pelo e-mail festivaldechorocasadogilson@gmail.com. O candidato deverá enviar a canção em formato MP, com os títulos das músicas, acompanhado da ficha de inscrição preenchida. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis para download nas redes sociais do festival: Facebook @IIfestivaldechoro e Instagram @II.festivaldechoro. A gravação deverá ser apenas instrumental, ou seja, sem emissões vocais.

Já em relação ao Novos Cantos, cada candidato pode inscrever até três músicas em formato MP3 pelo novoscantosananindeua@gmail.com, enviando em anexo a ficha de inscrição preenchida, informações sobre a trajetória, fotos e trabalhos realizados. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis nas redes sociais dos dois projetos: Facebook @novoscantosPA e Instagram @novoscantos.