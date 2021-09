Idealizador do 'Samba do Trabalhador' Moacyr Luz se apresenta em Belém

Idealizador e produtor do “Samba do Trabalhador”, movimento criado há 15 anos para promover o encontro informal de músicos que trabalham nos fins de semana e descansam às segundas-feiras no Rio de Janeiro, o sambista Moacyr Luz está em Belém, que se apresenta neste sábado (4), no Botequim, a partir das 19h.

Autor de clássicos como "Estranhou o quê", "Toda hora", "Vida da minha vida", "Cabô, meu pai" e "Saudades da Guanabara" (parceria com Aldir Blanc), ele vai mostrar um repertório com músicas novas e celebrar com o público paraense o fato de estar na final da disputa pela escolha de samba enredos de três escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro para o carnaval 2022. A abertura ficará por conta dos músicos paraenses Alexandre Souza, Pedrinho Cavalero, Alba Mariah, Bilão e Tony Melodia.

Aos 63 anos, o músico mostra fôlego “para atravessar a avenida do samba a pé e de microfone nas mãos”, e se manteve ativo durante esse período de pandemia. As pausas nos shows e nos encontros do “Samba do Trabalhador” serviram para afiar a veia de compositor. O resultado foi nada menos do que 100 novos sambas compostos. A explicação para toda essa produção vem em forma de letra de música. “Eu não precisava de nenhum lugar bonito como diz o samba do João Nogueira para me inspirar, eu tinha tudo na minha cabeça, a cidade, as pessoas, os sentimentos e comecei obstinadamente e já está dando resultado, eu lancei um disco em que eu sou apaixonado”, responde.

Ele também emplacou duas músicas inéditas em discos de Mart’nália e Diogo Nogueira e acredita que a troca com a nova geração de sambista só favorece a produção musical. “Hoje com 63 anos, aprendi e tento passar isso para o pessoal da nova geração. Conviver com eles, com profundo respeito, não é uma coisa de mais velho, é uma parceria. Então esse relacionamento tem funcionado bem. Faço música com Martinho da Vila e é uma honra estar com ele em seus 80 anos. Depois faço música com o menino de Curitiba que tem 25 anos e procuro dar o mesmo peso de importância, porque é ele que vai ser o prosseguimento da minha vida. A minha música vai estar aí presente por um bom tempo. Espero e tenho certeza”, afirma.

Mas as novidades não param por aí. “Estou na final de três sambas enredos de escolas de samba do grupo especial, Mangueira, Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti. Isso é de uma emoção muito grande. Minha identificação com o carnaval é muito forte e esse enredo me fascina muito. Gosto de trabalhar, minha vida é compor, então não tem jeito”, diz.

Moa, como é conhecido pelos amigos, também encontrou tempo durante a pandemia para se dedicar ao seu mais recente disco “Fazendo samba” lançado pela Biscoito Fino. Com 16 faixas, sendo 12 inéditas composta pelo sambista e parceiros como Toninho Geraes (A cara do Brasil), Xande de Pilares (Das bandas de lá e dora de moda), Sereno (Eu sou batuqueiro), Wanderley Carvalho (Loucos de inspiração) e Zeca Pagodinho; a que dá título ao álbum. Entre as regravações estão os clássicos Ronco da cuíca (João Bosco e Aldir Blanc) e Sorriso negro (Adilson Barbado, Jair e Jorge da Portela).

Dono de um acervo musical considerado uma verdadeira joia nacional, o músico quer mostrar em Belém um pouco dessa vasta produção. “Apesar do grupo cantar também as outras coisas de outros compositores, no meu set vou mostrar minhas músicas e isso é um respiro, oxigena um pouco o repertório. Pretendo cantar coisas novas para o público do Pará”, promete.

Além da música, Moacyr é apreciador do futebol e um apaixonado por gastronomia, por isso, acredita ter vindo ao lugar certo. “Belém é uma cidade para mim onde eu já estive algumas vezes. É de uma beleza natural, maravilhosa, com uma culinária impressionante e um mercado histórico”, reforça.

Agende-se: Show com o sambista Moacyr Luz. Dia 04/09, a partir das 19h. Local: Botequim. A abertura será com os cantores Alexandre Souza, Pedrinho Cavalero, Alba Mariah, Bilão e Tony Melodia.