Humberto Gessinger chega à Belém com apresentação cheia de simbolismo e emoção

Nesta sexta-feira (08), o cantor Humberto Gessinger retorna à Belém com a turnê do seu álbum inédito “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”. A apresentação, que faz parte do projeto “Rock das Mangueiras”, será na Assembléia Paraense, a partir das 21h.

Além do Humberto Gessinger, as bandas paraenses Álibi de Orfeu e Elder Effe se apresentarão no evento que tem apoio Institucional do Governo do Estado, Fundação Cultural do Estado do Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear).

O artista consagrado no pop rock nacional sempre coloca Belém na sua rota de shows. Todas as vezes que ele desembarca no aeroporto local, dezenas de fãs já o aguardam com presentes e itens regionais.

“Belém é uma daquelas cidades que a gente sempre espera que pinte na agenda. Venho desde 1987. Todas as formações e quase todas as tours passaram por esta cidade onde sempre fui recebido com muito carinho. Vai ser meu décimo oitavo show aí e a vontade sempre é de retribuir esta energia bacana”, conta.

Essa marca dos números de apresentações locais faz com que cada vez mais fãs retribuam esse carinho pelo artista. Inclusive, a música "Parabólica" feita para a Clara, filha de Humberto, virou nome de um dos fã-clube dos Engenheiros/Humberto do Pará. Na letra, "Belém do Pará" é citada em um trecho.

“Muito legal. A arte trabalha com símbolos, às vezes não óbvios. Mas quando há algo literal, objetivo, como neste caso ou Sampa No Walkman ou Anoiteceu em Porto Alegre, é especial. Mesmo quando a música não está no setlist do show em Belém, este verso sempre está”, disse o cantor.

Em “Quatro Cantos de um Mundo Redondo” também tem mais uma canção dedicada à filha. Com a faixa “Fevereiro 13”, Gessinger viveu mais emoções: cantou no casamento de Clara. A cerimônia foi este ano em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“A princípio eu não iria tocar, queria aproveitar cada segundo daquela noite só como pai da noiva, mas na hora foi inevitável e foi lindo. A música faz parte de nossas vidas, no meu caso como ouvinte e como profissional. Natural que ela esteja presente nos momentos mais importantes”, relembra.

Este ano, Gessinger anunciou a chegada de uma série de shows na qual apresentará um repertório especial, baseado nos discos “Acústico MTV” (2004) e “Novos Horizontes” (2007), da banda Engenheiros do Hawaii.

“Este é o desafio de todo artista longevo, buscar o equilíbrio entre o que já fez e o que ainda sonha fazer. Acho que tenho me saído bem nisso porque nunca fui do tipo que se acomoda. Pelo contrário, perco muitas oportunidades de exposição por seguir fiel à minha música. Música pra mim não é algo superficial, dediquei minha vida a esta arte/ofício, lá se vão 40 anos ininterruptos. Não posso virar um cover de mim mesmo. Em 2025 vou lançar o disco com músicas dos acústicos EngHaw (MTV e Novos Horizontes) mas também vão rolar duas inéditas, como sempre faço nos projetos ao vivo. Uma delas escrevi com Chico Cesar e vou gravar em Estocolmo, num estúdio incrível onde gravei ‘Fevereiro’ 13, que está no ‘Quatro Cantos De Um Mundo Redondo’. Uma das belezas de estar na estrada há tanto tempo é sacar que nada nunca é em vão, passado, presente e futuro sempre dialogam”, finaliza o artista.

Agende-se

Data: hoje, 08

Hora: 21h

Local: Assembléia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém