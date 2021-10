Halloween das Divas visa potencializar a força da mulher como DJ no cenário musical paraense

Potencializar a presença feminina nas picapes das festas paraenses é um dos principais objetivos do projeto “Halloween das Divas”. A segunda edição do evento será realizada no sábado (30), a partir das 19h, no Gran Marine Club, em Belém. O projeto traz no comando as divas, Alessandra Serrão (DJ Leka Saudade), DJ Dyselma Serrão, Lene Menezes (DJ Lene Digital) e Simone Miranda (DJ Nega Black).

Segundo Dyselma, DJ e idealizadora do evento, a ideia surgiu ano passado entre amigos. “O projeto surgiu através de uma ideia minha, em parceria com o esposo da DJ Lene Digital, o DJ Edmilson do Galo Som, é um projeto novo, que foi pensado antes da pandemia mas só conseguimos executar agora. Já fizemos nossa primeira edição e tivemos um bom retorno do público feminino, queremos mostrar a força da mulher na música”, explicou a DJ.

Dyselma que sempre teve a música muito presente em sua vida começou a tocar em aparelhagens junto com o marido e não parou mais. Assim também como a DJ Leka, que desde os 13 anos tocava na aparelhagem do pai. “A música acabou fazendo parte de mim. Recebi convites de aparelhagens, já fui ao Globo de Ouro e precisei parar de tocar pois assumir a função de repórter fotográfica, ficando difícil conciliar as duas vidas. Em janeiro, tive a oportunidade de voltar novamente para o mundo da música, hoje estou realizada e não quero mais sair desse lugar”, destacou.

Já para a DJ Lene, que também assume a função de pedagoga no dia a dia, a música foi uma paixão descoberta por acaso. “Baixei um programa de música no meu computador e aprendi a tocar sozinha. E aquilo foi tomando conta da minha vida e hoje estou aqui. A música me diverte, me apaixona. E como em tantas outras áreas da sociedade, a mulher ainda sofria um certo preconceito em ser DJ. Mas de uns tempos para cá, percebemos uma força maior nessa representatividade. Nosso projeto é importante para potencializar essa representatividade, mostrar que o lugar da mulher pode ser aonde ela quiser”, enfatizou.

Simone (DJ Nega Black) não esconde a gratidão de fazer parte do quarteto. “estamos fortalecendo ainda mais as mulheres através da música. E só temos a crescer porque aqui dentro existe força e união. Estamos aqui para ocupar os nossos espaços e fazer bonito, mostrar o que há de mulher através das músicas com humildade, simplicidade e carisma”.

Para o quarteto, o projeto “é apenas um ponta pé inicial para a chegada feminina nesse cenário. Estamos entusiasmadas e animadas por fazer parte desse momento e ampliar ainda mais essa ideia, trazendo mais DJ’s convidadas, cada uma com seu ritmo e particularidades próprias”, destacou DJ Leka.

Na festa, que trará a temática do Halloween, haverá ainda o Concurso de Melhor Fantasia e os melhores ganharão brindes especiais. O quarteto promete uma mistura de musicalidade, com muita alegria e representatividade. As Divas seguem ainda com agenda confirmada para o dia 31/10, na Toca do Galo, dia 06/11 na casa de show H2 em Icoaraci e no dia 13/11 na casa de show JC, em Santarém Novo.

Agende-se

Halloween das Divas

Data: 30/10

Hora:

Local: Gran Marine Club (Travessa SN, 16 – Tenoné)

*Os ingressos serão vendidos no valor de 10,00 na bilheteria do evento*

Mais informações: 98742-4253