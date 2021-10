Gusttavo Lima lança “Buteco in Boston- Volume 2”

Gusttavo Lima lança nesta quinta-feira, 28, em todas as plataformas digitais o EP “Buteco in Boston – Volume 2”, com quatro músicas. As faixas foram gravadas ao vivo no campo do Aeroporto de Fitchburg, em Massachusetts, durante a turnê do cantor brasileiro nos Estados Unidos que resultou no DVD "Buteco in Boston".

Ouça aqui.

A faixa principal desse EP, "Quebrando o Protocolo" (Denner Ferrari, Marco Esteves, Thales Lessa e Marco Carvalho), terá o videoclipe disponibilizado primeiro no canal do cantor no Youtube, nesta sexta-feira, 29, às 11 horas da manhã. Essa música tem a participação de Dendelzinho.

O EP traz também a regravação do hit “Inventor dos Amores”, composição de Gusttavo Lima que foi um dos primeiros sucessos da carreira dele, e as românticas “Lado Emocional” ( Felipe Kef, Nudoze, Philipe Pancadinha e Victor Hugo) e “Pendência” (Amanda Borges, Zé André, Kauê Segundeiro, Murilo Costa e Mateus Candotti), que terão os vídeos vídeos disponibilizados semanalmente no Youtube.

Confira uma gravação antiga de "Inventor dos Amores":

Recentemente, o canal oficial de Gusttavo Lima no Youtube ultrapassou 18 milhões de inscritos e mais de 9 bilhões de views.