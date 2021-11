Gusttavo Lima apresenta novas faixas do DVD 'Buteco in Boston'

Gusttavo Lima apresenta mais quatro faixas inéditas do DVD “Buteco in Boston”, que foi gravado nos Estados Unidos. O "Volume 3" da sequência já está disponível nas plataformas de áudio com as músicas “Veneno” - que tem a participação do norte-americano Prince Royce - “I love you”, “Eu tava lá” e “Bloqueado”.

“Bloqueado” (Renno Poeta, Rodrigo Reys e Kinho Chefão) fala de um homem sofrendo por amor que foi bloqueado pela amada. A faixa ganhou clipe.

Ouça aqui.

Outras faixas que terão clipes publicados no canal do Youtube do cantor são: “I love you baby” (Renno Poeta, Junior Gomes, Thalles Lessa e De Angelo) e “Eu tava lá” (Wallas Dias, Henrique Alves, Michael Wesley, Luciano Lima e Simini), no próximo dia 3, e “Veneno” (Samuel Deolli, D’ Lesly D Lora, Yonathan Then e Salim Fernando Asencio), no próximo dia 10.

“Este projeto tem alcançado uma repercussão incrível e vocês são os maiores responsáveis por tudo isso! Estou feliz demais e conto mais uma vez com todos vocês para continuarem curtindo bastante. Fala comigo, bb!”, declara Gusttavo, que em menos de 48 horas ultrapassou 1 milhão de plays no Spotify com “Buteco in Boston – Volume 2”, divulgado em outubro passado.

No Youtube, os clipes do Volume 1 e 2 já somam mais de 125 milhões de views, com destaque para “Nota de Repúdio”, “Não me Arranha” e “Prefiro Não Saber”.