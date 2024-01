Grupo 'Raízes Latinas' mistura ritmos amazônicos e caribenhos em show no Teatro Waldemar Henrique

A união entre os ritmos amazônicos e caribenhos é a marca do grupo "Raízes Latinas". Na próxima quinta-feira (11), o projeto instrumental criado pelo percussionista Nazaco Gomes e o multi-instrumentista Gabriel Dietrich terá uma apresentação inédita no teatro Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém, levando ao público o repertório autoral que integra o disco, com previsão de lançamento para o próximo semestre.

Para o show, o público pode esperar um "passeio" por vários ritmos, indo do carimbó ao brega e cumbia ao bolero, zouk e retumbão, misturando o universo da música local e do Caribe. Entre as atrações, estão Mestre Curica e Renato Rosas, que também participam do álbum que está em fase de gravação, e a cantora Layse e Bonno da Amazônia.

"As minhas maiores referências na hora de compor sem dúvida são os mestres da Guitarrada, o saudoso Mestre Vieira, e os mestres Curica, Aldo Sena e Solano, com os quais já tive a honra de tocar diversas vezes. Também possuímos influência da chicha peruana, nomes como Los Mirlos e Los Destellos”, conta Gabriel.

O paraense Nazaco e o paranaense Gabriel fundaram o projeto em 2020, durante o período de isolamento da covid-19. Na época, os dois instrumentistas tinham criações musicais em andamento e uniram composições e guitarradas de Dietrich aos arranjos rítmicos e a pesquisa musical de mais de 40 anos de Nazaco Pereira com ritmos amazônicos e caribenhos.

Com o primeiro show presencial em 2021, o “Raízes Latinas” foi lançado no Espaço Cultural Apoena, com músicas autorais, além de versões de clássicos famosos da guitarrada. Um ano depois, ao lado dos mestres Aldo e Curica, referências para os músicos, o grupo lançou o clipe "Para Aldo e Curica", em cenas gravadas no Ver-o-Peso e na feira do açaí, lugares que marcam a música e a cultura paraense.

"A ideia [do projeto] era usar a linguagem da Guitarrada com ritmos que não são tão comumente usados, além dos clássicos, como cumbia, lambada e bolero. O nome foi o Nazaco que deu. Acho que pela vontade dele de expressar as raízes latinas da musicalidade amazônica, a qual ele tem uma devoção mesmo, uma vida de dedicação", diz Gabriel.

"Depois também descobrimos que o Giovanni Hidalgo, um dos maiores percussionistas do mundo, que é grande referência nossa, possui uma música chamada 'Raíces Latinas'", complementa o músico.

Levando músicas dançantes às casas de eventos, Gabriel conta que, durante os shows, o público costuma se animar bastante ao longo de todo o repertório apresentado pela dupla, mas há uma predileção por alguns ritmos. "A recepção do público costuma ser boa em todos os ritmos, o povo paraense sabe dançar de tudo, não é? Normalmente, em shows em formato 'baile', sem dúvida o brega e o carimbó movimentam muito bem a galera", explica.

Serviço

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)