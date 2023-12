Sabah Moraes faz show em Belém e repertório conta com Édith Piaf e Astor Piazzolla

A cantora e compositora marajoara Sabah Moraes traz para a capital paraense show com repertório formado por músicas da francesa Édith Piaf e do argentino Astor Piazzolla. A apresentação “Piaf e Piazzolla na voz de Sabah Moraes” ocorre no dia 13 de janeiro de 2024, sábado, na Casa do Fauno.

Sabah se apresenta com Ney Couteiro, que a acompanha com violão. Juntos, os artistas selecionaram as mais emblemáticas e significativas canções de Piaf e Piazzolla.

Nascida na Ilha do Marajó, Pará, Sabah vive atualmente em Goiânia, capital do Goiás. A artista tem licenciatura e mestrado em Música/Canto e é pós-graduada em Musicoterapia. Além disso, Sabah é formada em Pedagogia e Ciência Vocal, e é pesquisadora de mantra Yoga e Sânscrito.

Esse é o primeiro show de Sabah em 2024 no Pará e ela diz que espera ter outros. “As minhas expectativas são ótimas porque eu sou paraense, eu sei como o povo paraense é acolhedor e como tem um bom gosto para música, para arte”, fala.

A artista cantou Piaf pela primeira vez em Belém em 2014 e, após 10 anos, acrescenta o cantor argentino no repertório. Sabah considera a cantora francesa e Piazzolla referências. “O Piazzolla tem uma música mais elaborada, musicalmente falando, harmonicamente falando. As músicas de Piaf são mais líricas, mais românticas. São artistas que me tocam profundamente”, explica.

Desde os 15 anos, a artista faz cursos e experimenta os mais diversos estilos musicais - desde o popular ao lírico. Sabah também ministra workshops e palestras sobre canto. Por mais de 10 anos, a cantora foi professora no Itego Basileu França e, durante sete anos, participou do coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

“Esse show, Piaf e Piazzolla, é resultado dos shows que eu montei em homenagem a eles. Em 2012, eu montei o Piaffi. A gente já fez ele em vários lugares: aqui no estado de Goiás, em Brasília, em Belém, em São Paulo. Eu estou fazendo esse formato voz e violão agora, que eu levei para São Paulo esse ano, fiz em Minas, e estou indo para Belém”, comenta.

Em 38 anos de carreira, Sabah gravou oito CDs e um DVD, foi selecionada em importantes prêmios da música brasileira e participou de trilhas sonoras de curta-metragens e espetáculos teatrais. Sabah recebeu o Prêmio Grão da Música (São Paulo, 2019) e o Troféu Buritis de Música (Goiânia, 2023).

A artista também lançou um disco infantil, o CD “O Mundo é Cheio de Sons”. Reunindo profissionais da música, educação infantil e psicologia, a obra traz conteúdos didáticos-pedagógicos com a música tradicional do Brasil.

Conheça Édith Piaf e Astor Piazzolla

Nascida em 1915, em Paris, França, Édith Giovanna Gassion - conhecida por Édith Piaf - é reconhecida pelo destaque no estilo musical francês chanson. O gênero é classificado por músicas não-religiosas e recebeu esse nome durante a Idade Média. Piaf também se destacou na música de salão e suas variedades. Algumas canções conhecidas de Piaf são “Non, je ne regrette rien”, “La Foule” e “La vie en rose”.

Astor Piazzolla nasceu em 1921, em Mar del Plata, Argentina. O músico e compositor reuniu características do tango, jazz e música erudita, criando, assim, o Novo Tango - como ele chamava. O ritmo intrigante resultou em “Adiós nonino”, “Libertango” e “Balada para un loco”.

Serviço

“Piaf e Piazzolla na voz de Sabah Moraes”

Data: 13 de janeiro de 2024, sábado

Horário: 21h

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061 - Nazaré - Belém, Pará)

Reservas: (91) 98838-1808

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)