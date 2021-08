Grupo gospel paraense lançará couver da música Ousado Amor de Isaias Saad

Depois de ter recebido o título de melhor coral paraense de 2021, o grupo Ministério Promise lançará hoje (3) a nova versão da faixa “Ousado Amor”, que estará disponível no canal do YouTube do grupo, a partir das 20h. Na canção, predomina a boa energia sem perder o otimismo no amor da música original, gravada pelo cantor Isaias Saad.

A música será acompanhada de um clipe, que foi gravado no mesmo estilo da versão original. “Escolhemos essa música porque tem uma performance musical que nos identifica, tem um estilo bem jovem, super conhecido, impactante e ressalta que esse amor é capaz de deixar as 99 ovelhas só para nos salvar. E esse amor é impressionante, infinito e ousado", explica a integrante Gisele Gomes.

A música original, o maior sucesso de Isaías, “Ousado Amor” de Isaias Saad, já ultrapassou 200 milhões de acessos nas plataformas digitais. O hit se tornou um elo para a construção de uma firme influência do grupo por esta música. Acompanhe a estreia da música: