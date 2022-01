Grammy 2022 é adiado devido à variante ômicron da Covid-19

Nesta quarta-feira, 5, a Academia de Gravação comunicou o adiamento da cerimônia do Grammy 2022, que estava marcada para o próximo dia 21 de janeiro. O motivo foi o avanço da Covid-19 nos Estados Unidos que tem aumentado o número de pacientes infectados pela variante ômicron. A nova data da premiação ficou de ser informada "em breve".

"A saúde e a segurança daqueles na nossa comunidade da música, o público presente, e as centenas de pessoas que trabalham incansavelmente para produzir nosso show continuam a ser nossa maior prioridade", afirmou a academia em comunicado feito junto com a CBS, emissora que realiza a transmissão do Grammy nos Estados Unidos.

Confira a lista dos indicados.

Entre os indicados ao Grammy 2022 estão Olivia Rodrigo, que concorre às quatro principais categorias (álbum, canção, gravação e artista revelação); Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X, que concorrem em três das principais categorias (álbum, canção e gravação); o pianista Jon Batiste, autor da trilha da animação "Soul", que foi indicado em 11 categorias.