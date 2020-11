Grammy 2021: BTS, Beyoncé e Dua Lipa entre os indicados; veja a lista completa

O Grammy 2021 anuncionou nesta terça-feira (24) sua lista de indicados. Entre algumas surpresas, veio a tão esperada primeira indicação em uma categoria musical do grupo de k-pop BTS; eles concorrem ao prêmio de Melhor Performance de Grupo, com "Dynamite". Beyoncé e Dua Lipa são as artistas que concorrem aos principais prêmios do evento: Álbum, Canção e Gravação do Ano.

O Brasil é representado na premiação por Chico Pinheiro e Bebel Gilberto, indicados, respectivamente nas categorias de Álbum de Jazz Latino e Álbum de Música Global.

Outra novidade ficou por conta da categoria de Melhor Performance de Rock, que só conta com cantoras ou bandas com vocalistas mulheres indicadas. Concorrem ao prêmio: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard, Grace Potter, Haim e Big Thief.

A cerimônia de entrega dos prêmios da 63ª edição do Grammy está marcada para o dia 31 de janeiro de 2021, e será apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Confira a lista de indicados ao Grammy 2021:

Álbum do ano:

“Chilombo" - Jhené Aiko

“Black Pumas" - Black Pumas

“Everyday Life" - Coldplay

“Djesse Vol. 3" - Jacob Collier

“Women in Music Pt. III" - Haim

“Future Nostalgia" - Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding" - Post Malone

“Folklore" - Taylor Swift

Gravação do ano:

“Black Parade" - Beyoncé

“Colors" - Black Pumas

“Rockstar" - DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So" - Doja Cat

“Everything I Wanted" - Billie Eilish

“Don’t Start Now" - Dua Lipa

“Circles" - Post Malone

“Savage”- Megan Thee Stallion

Música do ano:

“Black Parade" - Beyoncé

“The Box" - Roddy Ricch

“Cardigan," - Taylor Swift

“Circles" - Post Malone

“Don’t Start Now" - Dua Lipa

“Everything I Wanted" - Billie Eilish

“I Can’t Breathe" - H.E.R.

“If the World Was Ending" - JP Saxe featuring Julia Michaels

Revelação:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Melhor performance de rock:

Fiona Apple - “Shameika"

Phoebe Bridgers - “Kyoto,

Haim - “The Steps”

Brittany Howard - “Stay High”

Grace Potter - “Daylight”

Big Thief - “Not”

Melhor música de rock:

"Kyoto" - Phoebe Bridgers

"Not" - Big Thief

"Lost in yesterday" - Tame Impala

Brittany Howard - “Stay High,”

Fiona Apple - “Shameika"

Melhor disco de rock:

“A Hero’s Death” - Fontaines D.C.

“Kiwanuka" - Michael Kiwanuka

“Daylight” - Grace Potter

“Sound & Fury” - Sturgill Simpson

“The New Abnormal” - The Strokes

Melhor performance de r&b:

“Lightning & Thunder" - Jhené Aiko e John Legend

“Black Parade" - Beyoncé

“All I Need" - Jacob Collier feat. Mahalia and Ty Dolla Sign

“Goat Head" - Brittany Howard

“See Me" - Emily King

Melhor performance solo pop:

“Yummy" - Justin Bieber

“Say So" - Doja Cat

“Everything I Wanted" - Billie Eilish

“Don’t Start Now" - Dua Lipa

“Watermelon Sugar" - Harry Styles

“Cardigan" - Taylor Swift

Melhor performance de grupo ou duo pop:

“Un Dia (One Day)" - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

“Intentions" - Justin Bieber featuring Quavo

“Dynamite" - BTS

“Rain on Me" - Lady Gaga with Ariana Grande

“Exile" - Taylor Swift featuring Bon Iver

Melhor disco de pop vocal:

“Changes" - Justin Bieber

“Chromatica" - Lady Gaga

“Future Nostalgia" - Dua Lipa

“Fine Line" - Harry Styles

“Folklore" - Taylor Swift

Melhor canção r&b:

“Better Than I Imagine" - (Robert Glasper featuring H.E.R. and Meshell Ndegeocello)

“Black Parade" - Beyoncé

“Collide" - Tiana Major9 and Earthgang

“Do It" - Chloe X Halle

“Slow Down" - Skip Marley and H.E.R.

Melhor performance de rap:

“Deep Reverence" - Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop" - DaBaby

“What’s Poppin" - Jack Harlow

“The Bigger Picture" - Lil Baby

“Savage" - Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“Dior" - Pop Smoke

Melhor música de rap:

“The Bigger Picture" - Lil Baby

“The Box" - Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later" - Drake featuring Lil Durk

“Rockstar" - DaBaby featuring Roddy Ricch

“Savage" - Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

Produtor do ano (não clássico):

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Melhor álbum latino pop ou urbano:

“YHLQMDLG” - Bad Bunny

“Por Primera Vez” - Camilo

“Mesa Para Dos” - Kany García

“Pausa”- Ricky Martin

“3:33" - Debi Nova

Melhor filme musical:

“Beastie Boys Story” - Beastie Boys

“Black Is King” - Beyoncé

“We Are Freestyle Love Supreme" - Freestyle Love Supreme

“Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” - Linda Ronstadt

“That Little Ol’ Band From Texas" - ZZ Top

Melhor álbum de jazz instrumental:

On the tender spot of every calloused moment – Ambrose Akinmusire

Waiting Game – Terri Lyne Carrington e Social Science

Happening: Live at the Village vanguard – Gerald Clayton

Trilogy 2 – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Roudagain – Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade

Melhor álbum latino de jazz:

"Tradiciones" - Afro-Peruvian Jazz Orchestra

"Four Questions" - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

"City of Dreams" - Chico Pinheiro

"Viento y Tiempo - Live At Blue Note Tokyo" - Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

"Trane's Delight" - Poncho Sanchez

Disco de música global:

"Fu Chronicles"- Antibalas

"Twice As Tall" – Burna Boy

"Agora" – Bebel Gilberto

"Love Letters" – Anoushka Shankar

"Amadjar" - Tinariwen