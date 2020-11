Gigi Furtado faz o show 'Canta Pará' nesta quinta-feira, 5

Todas as quintas-feiras deste mês de novembro, a cantora paraense Gigi Furtado sobe ao palco do Teatro Bosque Grão Pará, para agraciar o público com um show presencial no shopping homônimo, sempre a partir das 21 horas.

Nesta quinta-feira, 5, e também no próximo dia 12, a artista apresenta o show "Canta Pará" com repertório de compositores paraenses. O setlist traz clássicos da dupla Ruy Barata e Paulo André Barata, como "Pauapixuna" e "Foi Assim"; "Nasci para Bailar", de Paulo André e João Donato; "A la Brasileira", de Alfredo Reis; "Olho de Boto", de Nilson Chaves; e "Luz do Mundo", sucesso da Banda Warilou, de Manoel Cordeiro e Ronery.

"Já estou na sexta edição desse show, mas é sempre diferente, sempre com uma nova edição e a gente acaba mexendo no repertório. Vai ser dançante, com brega, carimbó...", antecipa a cantora popular, que também tem formação erudita.

"Acredito que a participação do público será do início ao fim porque iremos cantar os clássicos da terra. Nascemos em um lugar de grandes compositores e, pra gente, como intérprete, isso é mais do que um presente", celebra.

Nas últimas duas quintas-feiras do mês, 19 e 26, a artista vai cantar o repertório de Maria Betânia e Caetano com o show "Os Filhos de Canô".

O teatro está adotando medidas de prevenção sanitária garantindo o distanciamento social (com venda de ingressos ao número limitado de cadeiras) e uso de álcool em gel e de máscaras.

Agende-se:

Show "Canta Pará", de Gigi Furtado (presencial)

Dia: Quintas-feiras, 5 e 12/11

Hora: 21h

Local: Teatro Bosque Grão Pará

Ingressos a R$ 20 à venda na plataforma bilheteriadigital.com e também na bilheteria do teatro.