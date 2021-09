Gaab, filho de Rodriguinho volta a se apresentar na capital paraense

Mais uma vez em Belém, Gaab, filho do cantor e compositor Rodriguinho, se apresenta na cidade das Mangueiras, neste sábado (18), no Açaí Biruta. A festa começa a partir das 16h e também conta com as atrações I Love Pagode, Baladeros e Kassio Galdino.

Gaab está inserido no universo do pagode desde cedo por influência do pai. Além de cantor, o jovem de 23 anos também é compositor e começou a escrever músicas ainda na adolescência. Aos 16 anos fez algumas composições e mostrou para Thiaguinho, que é um dos seus principais ídolos.

No mês passado, o artista realizou o sonho de gravar ao lado de Thiaguinho a música "Louca na sua loucura", que é de composição dos dois, somando com a parceria de Rodriguinho.

No mês de abril, o artista lançou o clipe “Chama Lá”, parceria com o rapper L7nnon. A faixa faz parte do recente álbum de Gaab, "Hora do Show", lançado em janeiro pela Som Livre, com 12 faixas e várias participações especiais, navegando por ritmos como R&B, pop, rap, soul, funk e pagode.

O videoclipe foi filmado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na trama, os artistas compartilham de uma mesma situação em comum, ambos abriram mão de muitas coisas para se envolverem com uma garota, que se arrepende e não quer mais um relacionamento.

O cantor já tem nove álbuns gravados, dois deles ao lado do seu pai e o tio Mr.Dan, inclusive seu primeiro show em Belém foi ao lado da família.

Outra atração da noite é o grupo paraense I Love Pagode, que recentemente lançou o single “Vazou”, uma canção que fala sobre o vazamento da informação que a ex se encontra carente e mente que não quer mais voltar com o namorado, mas que na verdade está com saudade.

Agende-se:

Atração nacional: Gaab

Atrações locais: I Love Pagode, Baladeros e Kassio Galdino

Data: 18/09, às 16h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém

Informações: 91 98318-7842