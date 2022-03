Fundo de Quintal comemora 45 anos com show em Belém

Nem precisa gostar de samba para conhecer o Fundo de Quintal. O quinteto brasileiro, o mais antigo quando se fala do ritmo e que continua em atividade, agora chega a Belém e se apresenta neste domingo (6), no “Festival Samba de Raiz”. Vou Pro Sereno também é atração do evento.

Formado no Rio de Janeiro na década de 1970, o Fundo de Quintal conta atualmente com Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Júnior Itaguay e Márcio Alexandre. Surgiu a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Sereno, em 1961. De lá para cá, o Fundo de Quintal tornou-se uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode.

Com 45 anos de carreira completos em 2021, o grupo Fundo Quintal é referência em história e música boa. A comemoração dessa marca precisou ser adiada por alguns meses, e foi marcada com a gravação do show de aniversário no Parque de Madureira, no dia 21 de novembro, com as participações especiais de Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Bom Gosto entre outros.

Agora a comemoração ganha a estrada e chega até Belém. “Retomar as atividades e poder celebrar com nosso público os 45 anos do Grupo Fundo de Quintal é uma das maiores motivações para fazer realmente ‘o show continuar’”, disse Bira Presidente.

Há pouco mais de um ano, o grupo perdeu Ubirany, aos 80 anos, vítima da Covid-19. “A cada dia damos as mãos e juntos tentamos superar a enorme ausência de Ubirany, uma das bases deste grupo e meu irmão mais novo. Não perdi apenas o companheiro de uma carreira de sucesso, a dor da saudade é muito grande. A falta deste contato, as vidas ceifadas pela pandemia, foram perdas irreparáveis. Tento levar alegria para as famílias que, mesmo enlutadas, estão seguindo em frente”, relembrou Bira Presidente, irmão de Ubirany.

Grupo Fundo de Quintal quer receber o carinho do público

Como disse o músico e diz a canção do grupo, “o show tem que continuar”, e nada melhor do que receber o carinho do público, mas com precaução. Bira Presidente destaca a importância de seguir os protocolos sanitários e manter as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para não disseminar o novo coronavírus: “Agradecemos a Deus estarmos bem, mas continuamos seguindo os protocolos, afinal o momento ainda pede cautela. Deste modo podemos cumprir a agenda de shows e assim garantimos o trabalho de toda equipe”.

Ao longo de 45 anos, o Fundo de Quintal esteve por dezenas de vezes em Belém, com público fiel e apaixonado e o retorno é marcado por expectativa. “Belém sempre nos acolheu com muito carinho. A receptividade é impressionante, algo que sempre me emociona. Estar de volta é saber que teremos uma nova experiência, ainda mais especial”, disse Bira Presidente.

Agende-se

Festival Samba de Raiz com Fundo de Quintal e Vou Pro Sereno.

Data: Neste domingo (6).

Hora: 17h.

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 – Guamá Informações: 91 98477-6708.