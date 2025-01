FestyVybbe estreia com evento na Europa unindo forró e piseiro com atrações de peso

FestyVybbe é lançado um novo formato de show que leva o forró e outros gêneros nacionais para fora do país. A estreia do projeto já tem data e será na Europa, com duas edições especiais em Portugal. A primeira, na cidade do Porto, acontecerá na Super Bock Arena, em 21 de março. Já em Lisboa, o evento acontece no dia 22 de março de 2025, no Sagres Campo Pequeno.

Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Felipe Amorim e Léo Foguete, além de participações especiais, o evento promete ser um marco na expansão da música brasileira mundo afora. O objetivo é rodar o mundo, levando a essência da marca para diferentes países e, ao mesmo tempo, explorando novas edições dentro do Brasil.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Jovem com síndrome de Down viraliza nas redes sociais tocando bateria improvisada]]

A ideia do FestyVybbe é também ser um evento dinâmico, com atrações que podem variar de acordo com as futuras edições: “Queremos conectar a nossa música a novos públicos, levando a potência do forró e da música brasileira para lugares que nunca imaginaram viver essa experiência. O FestyVybbe é só o começo de uma jornada”, destaca Carlos Aristides, diretor artístico e sócio da Vybbe.

As vendas para as edições de Portugal já estão abertas pelo site da Ticketline.