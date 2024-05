Festa 'Reis das Marcantes' une grandes artistas do brega paraense; veja quem são

As bandas Msynck, AR15, Os Brothers, a aparelhagem Mega Príncipe Negro e o DJ Dinho Tupinambá se reúnem neste sábado (25) para a primeira edição da festa "Reis das Marcantes", que leva ao público paraense vários sucessos que marcaram o cenário musical do brega e tecnobrega no estado.

A 1ª edição do evento será realizada na casa de shows Mormaço, na Cidade Velha. De acordo com Josiel Corrêa, da banda Msynck, este show surge a partir de uma ideia dele e de Harrison Lemos, da Banda AR15. Após a edição deste sábado, os dois cantores e organizadores pretendem seguir com este projeto, tornando a festa mensal, com edições que prometem levar diversão e causar nostalgia com músicas que fizeram sucesso.

"Os fãs da banda estavam pedindo muito isso, essa união novamente da Msynck com a AR15, que eles sempre gostaram. Harrison Lemes e eu já elaboramos outros projetos juntos, como o 'Gigantes do Brega' e 'Tecnomelod Fest Music', percorrendo o estado. Esse show marca a volta definitivamente da Msynck aos palcos, porque a gente deu uma parada por alguns anos e agora vamos retornar de fato neste evento", conta Josiel.

De acordo com o vocalista e um dos idealizadores do evento, o público receberá um show totalmente diferente do esperado, com uma mega estrutura. No palco todos os artistas se apresentarão juntos, em um único show, cantando músicas que foram e ainda são bastante tocadas nas festas de aparelhagens.

"As músicas 'Estou dividido' e 'Eu e o Mar, da banda R15, são uma das músicas mais tocadas no momento, no segmento de marcantes, e com certeza não ficarão de fora. Se unir as músicas de todos os artistas do evento, conseguimos ter umas quatro horas de festa só com essas músicas de sucesso. São poucas bandas que já conseguiram esse efeito", garante Josiel.

Dinho, da aparelhagem Tupinambá, é uma das atrações da noite e já trabalhou em projetos dentro e fora do estado com Harrison e Josiel. "Essa parceria é de muito tempo, é muito forte. E com o Josiel o mesmo. Já fiz várias programações com ele. Quando as músicas da banda Nsynck saem, ele logo me procura e tocamos nas nossas festas. Vai ser um prazer muito grande compartilhar o palco com esses nomes grandiosos da nossa música", diz o DJ.

Na noite de sábado, o dj adianta que fará um apanhado das vertentes do brega do estado, com foco nas músicas que deram nome ao evento: as marcantes. Músicas como "Viver de Ilusão", de Ruth Etty, "Lilian", do cantor Beto Maia, e "Teu Pai Toca Tua Mãe Dança (Fantástico Tupinambá)", de Nelsinho Rodrigues, integram a programação que o paraense garante tocar.

"Vai ser uma festa memorável. Vamos estar lá empunhando a nossa bandeira da música paraense, colocando aquilo que ela tem de mais de valor. É um ritmo que envolve, que as pessoas dançam, bem aceito em outros lugares. O Brasil já está consumindo esse ritmo. Eu tenho viajado muito e quando a gente toca as marcantes aqui do nosso estado, as pessoas realmente até cantam, já conhecem", comemora Dinho.

Serviço:

Festa Rei das Marcantes

Data: 25 de Maio

Local: Mormaço

End.: Rua Carneiro da Rocha 1, Cidade Velha

Horário: 20h

Mais informações: 91993075654

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)