Félix Robatto lança 'A Minha Prece' para pedir tempos melhores

A prece de Félix Robatto é em forma de música - como não poderia deixar de ser - e no embalo da guitarra de Pio Lobato, ele roga para que a humanidade use esses tempos difíceis para repensar a construção de um mundo mais humano.

Na canção "A Minha Prece", lançada com um videoclipe em seu canal no YouTube, Félix dá uma pausa no seu habitual ritmo festivo para mandar uma mensagem mais introspectiva, pedindo por um futuro saudável, em vários sentidos, para as próximas gerações.

"Ainda não é tempo de festa, apesar da galera tá se esforçando pra voltar ao trampo, ainda é um momento sensível. Eu ainda tô me segurando muito em relação a isso, mas queria lançar uma música, não do tipo pra dançar, pra aglomerar. Então, a ideia foi fazer algo refletindo esse momento da pandemia", falou o "lambadeiro", que comenta como a parceria com Pio Lobato nesse "carimbó elétrico" surgiu da admiração que tem pelo guitarrista.

“Usei tambores e sintetizadores e não estava nos meus planos gravar guitarra. Numa das conversas com o Pio, quando falávamos sobre música e sobre o trabalho do músico nesse isolamento, contei a ele sobre o que estava gravando, ele me deu umas dicas e quando perguntei se ele gostaria de gravar a guitarra, ele topou. Fiquei feliz e curti muito a gravação dele”, conta Robatto, que não poupa elogios a Lobato. "O cara é uma referência pra mim. O Pio é um pesquisador, que além de sacar da raiz da nossa música, ele é um cara muito moderno e inovador".

“Eu achei interessante aceitar o convite pois a letra do Félix é muito franca. É importante o artista se posicionar em um momento como esse. A música é diferente do que ele geralmente faz, e eu levei o solo [de guitarra] mais pro lado do choro”, comentou o guitarrista Pio Lobato, que além de contribuir na parte musical, também participou do videoclipe. As gravações foram feitas cada um na sua casa, tanto o áudio quanto as imagens, que foram captadas por celular.

Félix gravou percussão, bases e a voz da canção que começa com o potente verso "ao que parece, a humanidade tá perdida, nem com a dor da despedida, a ambição dá vez à razão”, convidando o público a priorizar o que de fato é importante.

Para um músico acostumado a tocar para pessoas que se aglomeram para ouvir o som de sua guitarra, foi difícil parar de uma hora para outra, mas Félix reforça que colocou o bem coletivo em primeiro lugar e foi adaptando sua arte para o mundo digital, para assim, continuar fazendo o que ama.

"É muito difícil parar bruscamente, e agora ainda não está fácil, mas a gente vai se adaptando, trabalhando de outras formas. Eu comecei a fazer lives e, pra te falar a verdade, eu nem gostava disso, mas acabei pegando gosto! Eu sei que as coisas estão sendo liberadas, tem gente já voltando, tudo autorizado, mas eu prefiro ainda não voltar a tocar [de forma presencial]. E eu não tô sendo bonzinho, isso é uma consciência que a pessoa tem que ter. Se a gente pensar só na gente, no final, não vai ter nem pra gente", encerra, Félix Robatto, a sua prece.