Fecant é o único festival brasileiro que concorre no Iberian Festival Awards 2022

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) é o único evento brasileiro de música que está concorrendo no Iberian Festival Awards 2022. O prêmio internacional visa reconhecer o trabalho dos produtores de festivais realizados em 2021 em Portugal, na Espanha e também nos países de línguas portuguesa e castelhana com o propósito de otimizar e ampliar os festivais e a relação entre eles. O Fecant concorre na categoria de "Melhor Festival Lusófono e Hispânico". A premiação será no próximo dia 26 de março, em Lisboa.

Há sete edições o festival paraense promove o concurso nacional de composições inéditas tendo Altamira, na Região do Xingu, como palco de novos talentos, além de valorizar os artistas e a cultura locais, promover oficinas e o intercâmbio de artistas, gerar oportunidades de trabalho e alavancar o turismo na região. O Fecant é idealizado e realizado pela cantora e produtora cultural altamirense Joelma Klaudia.

As edições do evento passaram a ocorrer em anos consecutivos a partir da 5a edição, em 2019, com o patrocínio da Norte Energia e a Lei Semear, que garantiram a estrutura para a realização do evento com a distribuição de prêmios em dinheiro, a ampliação do festival em número de participantes e a apresentação de atrações nacionais, como Fafá de Belém e Vanessa da Mata, para o público de Altamira. O evento cresceu e consagrou-se um dos maiores festivais do estado do Pará.

“O Fecant não parou durante a pandemia. Muito pelo contrário. Enquanto muitos festivais deixaram de acontecer, a gente se adaptou em 2020 ao formato de live, que nos possibilitou expandir o nosso público, e em 2021, conseguimos realizar duas edições e expandimos as premiações criando a categoria do Fecant Kids para intérpretes dos bairros de Altamira com idade até 17 anos. Essa iniciativa envolveu famílias e vizinhanças, tornando o festival ainda mais participativo e emocionante”, recorda Joelma Klaudia.

Em 2021, o Fecant teve duas edições: a primeira, realizada em junho, em formato de live, foi exclusiva para artistas residentes em Altamira e distribuiu R$ 19 mil em prêmios em dinheiro; e a segunda, foi a 7a edição, em novembro, que teve formato híbrido e ampliado com a efetivação do concurso kids na programação do festival, que distribuiu R$ 56 mil em prêmios.

Internacional

“O mais importante é o reconhecimento da cultura da Transamazônica, é a cultura da nossa região que está no Top 10. Somos um festival brasileiro que promove e fortalece a cultura do Pará, da região Norte e da Amazônia. Temos muito orgulho do patamar que estamos alcançando no cenário nacional dos festivais e também, agora, no cenário internacional. Estaremos lá em Portugal, representando a Transamazônica, para o anúncio dos vencedores do Iberian Festival Awards 2022, com muito entusiasmo”, celebra Joelma Klaudia.

Essa é a sexta edição do Iberian Festival Awards. Na primeira fase do concurso internacional, os internautas puderam votar nos dez festivais favoritos em 20 categorias. Os dez mais votados em cada categoria permanecem na disputa. O Fecant foi o único evento brasileiro que entrou para o Top 10 do Iberian Festival Awards 2022 em todas as categorias.

Os concorrentes do Fecant na categoria de "Melhor Festival Lusófono e Hispânico” são os portugueses Aquafest, Sintra Music Festival e InterMEDio e os espanhóis Festival Boreal, Festival Gigante, Festival Sinsal, Icónica Sevilla Festival, Inverfest e Mússol Festival.