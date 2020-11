Fecant divulga lista de artistas selecionados à 6a Edição

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) divulgou a lista dos compositores selecionados para as fases regional e nacional do concurso, que acontecerão nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira.

“Houve um número maior de inscritos da Região Transamazônica, este ano, inclusive, com a estreia de inscrições dos municípios de Placas e Abaetetuba, que ainda não haviam participado de nenhuma edição do Fecant”, conta a coordenadora do evento, Joelma Klaudia.

A lista dos selecionados foi publicada no site fecant.com.br, no Facebook FecantAltamira e Instagram @fecant.altamira na noite da última terça-feira, 24 de novembro.

Foram selecionadas 12 canções de autores da região da Transamazônica para a etapa regional e 12 canções de compositores de outras regiões paraenses e de outros estados para a fase nacional.

Os três primeiros colocados na etapa regional, que acontecerá na primeira noite do festival, garantirão para a etapa nacional. Com isso, houve uma alteração no edital que, inicialmente, previa a seleção de somente 9 composições para a etapa nacional.

Entre os selecionados da etapa regional estão compositores dos municípios de Placas, Medicilândia, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira e Marabá. E da etapa nacional, os selecionados são de Macapá, do Amapá; Parnaíba, do Piauí; e de Belém, Ananindeua, Vigia, Abaetetuba e Óbidos, do Pará.

O objetivo do Fecant é estimular a criação, produção e difusão musical no Brasil e no Pará; incentivando a participação e promovendo o intercâmbio cultural de compositores, músicos e intérpretes; e valorizando e divulgando a produção musical na Transamazônica.

O VI Fecant tem o apoio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. E patrocínio da Norte Energia.

Os organizadores do VI Fecant estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde para prevenir o contágio da Covid-19.

Confira os artistas selecionados à etapa regional:

01 – Fruto da Terra (Geizon Campos), de Altamira-PA

02 – Minha Ilha (Derli Dias da Costa), de Medicilândia-PA

03 – Chantagem (Luciano Pereira da Silva), de Medicilândia-PA

04 – Volta de Uma Vez Pra Mim (Odair José Quirino da Costa), de Placas-PA

05 – Acorrentado em Você (Manoel de Jesus Batista Costa), de Anapu-PA

06 – Não Dá, Não Dá (Laércio Pereira da Silva), de Vitória do Xingu-PA

07 – Queremos Paz (Vânia Alves), de Altamira-PA

08 – O Poema e o Poeta (Clauber dos Santos Martins), de Marabá-PA

09 – Razão de Viver (Edilson Tenório), de Altamira-PA

10 – Inês (George Paez) – de Altamira-PA

11 – Não Tão Distante Assim (Kleyton Santos Adegas), de Altamira-PA

12 – Trapixo Sessions´s 7. (Hiago Viana dos Santos), de Altamira-PA

Confira a lista dos artistas selecionados à etapa nacional:

01 – A Vida é uma Canção (Paulo Felinto e Sílvio Guedes), de Vigia-PA

02 – Geração Noventa (Afonso Cappelo), de Belém-PA

03 – Estrela Cadente (Wilton Mota e Netto Kawakos), de Parnaíba-PI

04 – Grande Luar: Veredas (Márcio Farias), de Ananindeua-PA

05 – Festa de Santo (Clodoaldo Ferreira), de Belém-PA

06 – Não Dá Mais (Francinete Almeida Quaresma), de Abaetetuba-PA

07 – Estrela da Manhã (Nonato Santos), de Macapá-AP

08 – Criador e Criatura (Alfredo Reis), de Belém-PA

09 – A Cura (Nanna Reis), de Belém-PA

10 – Partilha (Pedro Viana e Renato Torres), de Belém-PA

11 – Radiação (Pedinho Callado), de Belém-PA

12 – Caminho das Águas (Eduardo Dias), de Óbidos-PA

Prêmios-

Os vencedores da eliminatória regional receberão os seguintes prêmios:

Prêmio Átila Milhomem (melhor canção): R$ 5.000,00;

2º lugar: R$ 3.000,00;

Melhor intérprete regional: R$ 1.500,00;

Melhor letra: R$ 1.500,00.

Os vencedores da eliminatória nacional receberão os seguintes prêmios:

1° lugar: R$ 10.000,00

2° lugar: R$ 7.000,00

3° lugar: R$ 5.000,00

Melhor intérprete nacional: R$1.500,00