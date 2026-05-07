Evento 'Mamãe Vai Dançar' arrecada fundos para o Círio de Nazaré 2026
O evento une gastronomia italiana e solidariedade em uma programação voltada à confraternização das famílias
No dia 8 de maio, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promove o evento “Mamãe Vai Dançar”, na Assembleia Paraense, em Belém. A programação ocorre em formato de jantar dançante em celebração ao Dia das Mães e visa arrecadar fundos para a execução do Círio de Nazaré e para projetos sociais da festividade.
A edição atual inclui buffet italiano e show da banda Ladies Night. Segundo Antônio Sousa, coordenador do Círio 2026, a iniciativa integra a homenagem às mães com a captação de recursos necessários para a mobilização do evento religioso na cidade.
O Ladies Night é um projeto musical focado em sucessos interpretados por mulheres, com repertório que abrange das décadas de 1970 até a atualidade. O show é executado por um quarteto de vocalistas e banda ao vivo, incluindo músicas de artistas como Madonna, Cher, Britney Spears e Dua Lipa, além de composições de trilhas sonoras.
A produção utiliza figurinos e arranjos específicos para o evento. De acordo com Gustavo Teixeira, diretor e baterista do grupo, a apresentação no “Mamãe Vai Dançar” foi planejada para abranger diferentes gerações. Além de Teixeira, a formação conta com Vinny Kbral no baixo, George Nahssen na guitarra, Will Sanches nos teclados e as cantoras Sayuri Tokura, Vanessa Brown, Nathalia Bacci e Criss May, sob direção artística de Roberta Mazzola.
O evento é realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré há mais de 20 anos. Após uma edição em formato de concerto no Theatro da Paz em 2025, a programação de 2026 retoma o modelo de jantar dançante, mantendo a finalidade de arrecadar fundos para o Círio de Nazaré.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA