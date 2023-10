Estrutura gigantesca no Estádio Mangueirão recebe o festival ‘Viiixe’

Com uma estrutura gigantesca está montada no Estádio Mangueirão pronta para receber o “Viiixe – Forró e Piseiro”. O maior festival de forró e piseiro do mundo será hoje (06), a partir das 18h. Com João Gomes, Mari Fernandez, Xand Avião, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro, Belém foi uma das capitais brasileiras escolhidas para receber o evento.

“A 'cereja do bolo' dessa segunda edição do Viiixe é a escolha do Estádio Mangueirão. É o local mais moderno que temos no Estado para grandes eventos. É sem dúvida vai ser o maior evento do ano feito até agora. Por ele ser no Mangueirão, a grandiosidade do evento, tem algumas particularidades, como o acesso, iluminação, vamos trabalhar com palco de 50 metros de boca, serão quase 450 metros quadrados de palco. Então assim, vai ser um espetáculo à parte. Então, vai nos preocupamos também com a comodidade do nosso público, por exemplo, vai ter essa acessibilidade na entrada, fácil acesso, vamos utilizar todo o estacionamento do Mangueirão, ou seja, o local vai atender os todos os clientes que decidiram ir de carro”, pontua Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento.

Como foi dito acima, a iluminação para esse evento será uma atração extra. Grandes efeitos com luzes serão realizados, inclusive será usada a própria eliminação do Estádio do Mangueirão, e telões de leds gigantescos estarão dispostos em todo o espaço. Além disso, a decoração será temática, os bares estarão decorados.

As duas áreas vendidas terão toda a estrutura citada, e também os 36 camarotes.

“Acho que o cenário tanto do piseiro quanto do forró hoje está no auge. Os artistas que estão nascendo na música atualmente, estão cantando um desses ritmos, como Mari Fernandez, Tarcísio Acordeon e o Xand que já se mantém há anos na cena. Tem também o Nattan, que é um grande artista, não está vindo nessa edição, mas esse ano ainda terá show dele. O piseiro e o forró estão com tudo, assim como foi um dia o axé, o pagode e o sertanejo, onde já se tem os maiores, hoje estão se criando os maiores do forró e piseiro. Ainda tem aí uma vida longa para esses ritmos crescerem e se estabilizarem como os preferidos não só de Belém, mas do Brasil todo”, sinaliza Calilo Kzam.

Um dos artistas que é bastante esperado para essa edição é o Zé Vaqueiro. O cantor ficou quase um mês longe das suas atividades artísticas por conta de um problema familiar. O seu filho caçula, que nasceu em julho, foi diagnosticado com a síndrome de Patau. Ele retornou aos palcos no dia 18 de agosto.

“Posso sempre adiantar que chegarei com a minha animação de sempre, de braços abertos para abraçar todos vocês em cima do palco, vou levar meus novos sucessos e quem sabe alguma das novidades do meu mais novo projeto ‘Dendicasa’ que lança hoje nas plataformas, acompanhem”, avisou Zé Vaqueiro.

O cantor esteve na primeira edição do "Viiixe!" em Belém, em 2022, na ocasião o festival foi no Hangar. “É lindo demais acompanhar o crescimento do Viiixe, o Brasil tem uma riqueza muito grande em sua cultura, é especial ver quando a música quebra qualquer barreira, temos mais que nos unir e celebrar a nossa cultura no geral. Agradeço muito ao Pará por sempre me receber tão bem, eu amo voltar aí, e com certeza amanhã será um lindo show”, disse o artista.

Assim como Zé Vaqueiro, Xand Avião faz a sua segunda apresentação em Belém no festival. O veterano, dono de hits consagrados, vive só a expectativa de cantar no Estádio Mangueirão. “Sempre fui extremamente bem recebido pelo público, e é uma honra estar de volta, ainda mais ainda num evento que celebra a música e artistas nordestinos. Estou muito contente e sem dúvidas será um show único e muito especial”, avalia Xand.

No último fim de semana, o cantor esteve no Pará, mas agora ele vai retornar para um festival que reúne os maiores nomes da música brasileira. “O Viiixe é um projeto que tem sido a realização de um grande sonho. Levar nosso Forró Brasil afora, e junto com artistas tão talentosos do nosso nordeste é muito bacana. Para esta edição as expectativas com certeza estão lá em cima. Temos trabalhado num repertório único e com muitas surpresas para o público paraense”, finaliza Xand Avião.

Agende-se

Viiixe – Forró e Piseiro

Atrações: João Gomes, Mari Fernandez, Xand Avião, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon

Data: hoje, 05

Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 – Mangueirão

Informações: @bisestretenimento