Emicida está entre os vencedores das categorias dedicadas à música brasileira no Grammy Latino

Com o tema “A música nos humaniza”, a 21ª Entrega Anual do Grammy Latino contou com performances vindas de várias cidades do mundo e aproximou a todos os amantes da música do nosso território. Com início às 17h, a Premiere premiou a maioria das categorias, incluindo as destinadas à música brasileira.Transmitida ao vivo pelo Facebook LIVE, a cerimônia dedicada ao público brasileiro trouxe musicais de Emicida e Marcos Valle além da banda Melim, com apresentação da modelo brasileira Lais Ribeiro.

Anitta, indicada na categoria Melhor Música Urbana com Rave de Favela, acabou não levando o gramofone dourado, que ficou com a espanhola Rosalía e o colombiano J Balvin, por Yo X Ti, Tu X Mi.

Veja os ganhadores das categorias exclusivas para a Música em Língua Portuguesa:

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

APKÁ! – Céu



Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Belo Horizonte – Toninho Horta & Orquestra Fantasma



Melhor Canção em Língua Portuguesa

Abricó-De-Macaco" – João Bosco



Melhor Álbum de Samba/Pagode

SAMBA JAZZ DE RAIZ, CLÁUDIO JORGE 70 - Cláudio Jorge

Melhor Álbum de Música Sertaneja

ORIGENS [AO VIVO EM SETE LAGOAS, BRAZIL / 2019] - Paula Fernandes

Melhor Álbum de Música de Raiz

VEIA NORDESTINA - Mariana Aydar

Melhor Álbum de Música Cristã (em Língua Portuguesa)

REINO Aline Barros



Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

AmarElo - Emicida

Destaques da Premiação

Gravação do Ano - Contigo

Alejandro Sanz



Álbum do Ano - Un Canto por Mexico Vol. 1

Natalia Lafourcade



Melhor Canção Pop - Tutu

Camilo & Pedro Capó



Canção do Ano - René

Residente

Melhor Álbum Pop Vocal - Pausa

Ricky Martin

Melhor Interpretação de Reggaeton - Bad Bunny

Yo Perreo sola

Melhor álbum de Música urbana - Colores

J Balvin

Melhor Canção de Rock - Biutiful

Mon Laferte

Melhor Álbum de Pop Rock - La Conquista Del Espacio

Fito Páez

Melhor Canção Pop Rock - La Canción de las Bestias

Fito Páez

Melhor Álbum de Cantor/Compositor - Mesa para dos

Kany Garcia

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa - Reino

Aline Barros

Melhor artista revelação - Mike Bahía