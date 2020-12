Eduardo e Gabriel lançam 'Coração quer paz'; ouça

Os irmãos Eduardo e Gabriel estão trabalhando com a música autoral "Coração quer paz", gravada neste ano, em meio a pandemia, em Goiânia. Nesta quarta-feira (2), eles estiveram na rádio Liberal FM, onde falaram das produções, dos shows e projetos para 2021. A dupla sertaneja paraense tem dois anos na estrada e planeja conquistar novos públicos.

Há dois anos tocando em bares e casas de shows, os irmãos resolveram aproveitar o momento longe dos palcos por conta da pandemia do novo coronavírus para investir no lançamento da música autoral. No início do segundo semestre a dupla foi para Goiânia para gravar e fazer o clipe.

"Decidimos gravar em Goiânia por ser o berço da música sertaneja. Aproveitamos o momento não apenas para gravar, mas também para fazer contatos com artistas do meio e foi muito produtivo pra gente", disse Eduardo.

A música tem produção de Alex Bakettah e Patrick Jati e já está disponível em todas as plataformas digitais. Ela vem sendo pedida pelo público que acompanha a dupla. "Nós estamos recebendo uma boa receptividade do nosso público. A música já está na boca da galera", completou Gabriel.

A dupla já tem uma agenda de shows, inclusive já está com apresentação marcada para o réveillon em Salinas. Para o próximo ano, planeja lançar novas músicas e percorrer o país. "Com o lançamentos das músicas a gente dá um gás maior à nossa carreira. A nossa intenção é cada vez mais ganhar mais público e seguir tocando em vários lugares", disse Eduardo.

Eduardo e Gabriel sempre foram incentivados pelos pais, mas o gosto pela música prevalece desde os avós. A dupla se considera eclética, por já terem participado de vários projetos musicais com estilos diferenciados, mas a preferência é o sertanejo.

Eles chegaram a ingressar na “Banda Sinfônica Lauro Sodré”, onde adquiriram experiência, principalmente em contato com a musicalidade dos instrumentos. Eduardo assume a primeira voz e Gabriel a segunda e ainda implementa com a presença de instrumentos durante as apresentações.