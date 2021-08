Ed Motta chega aos 50 anos com parcerias com Rita Lee em destaque

Dois dos grandes sucessos da carreira do cantor e compositor Ed Motta foram feitos em parceria com Rita Lee. Lançadas na década passada, “Colombina” e “Fora da lei” foram as músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública, e também as que mais lhe renderam direitos autorais neste período. Esses são dados de um levantamento especial produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre o artista, que completa 50 anos nesta terça-feira, dia 17.

Ed Motta tem 203 composições e 365 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina. Sobrinho do cantor Tim Maia, Eduardo Motta nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1971.

Nos últimos 10 anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais foi proveniente dos segmentos de Rádio, TV e Show, equivalente a mais de 65%. Os valores arrecadados referentes às suas músicas são encaminhados pelo Ecad para a União Brasileira de Compositores, associação de música a qual o artista é filiado, que faz o repasse para ele. “Multi-instrumentista prodigioso, desenvolveu uma carreira fiel a seus princípios e influências musicais, sem concessões ao mercado", disse Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.

Ranking das músicas de autoria de Ed Motta mais tocadas nos últimos 10 anos

1 - Colombina - Ed Motta / Rita Lee

2 - Fora da lei - Ed Motta / Rita Lee

3 - Vamos dançar - Ed Motta / Rafael Cardoso

4 - Vendaval - Ed Motta / Ronaldo Bastos

5 - Tem espaço na van - Ed Motta / Seu Jorge

6 - Baixo rio - Ed Motta / Fabio Fonseca / Luiz Fernando / Meme

7 - Dias de paz - Ed Motta / Ronaldo Bastos

8 - Falso milagre do amor - Ed Motta / Ronaldo Bastos

9 - Daqui pro Méier - Ed Motta / Chico Amaral

10 - A flor do querer - Ed Motta / Ronaldo Bastos

11 - Que bom voltar - Ed Motta / Daniel Carlomagno

12 - A turma da pilantragem - Ed Motta / Edna Lopes

13 - Dez mais um amor - Ed Motta / Ronaldo Bastos

14 - Minha vida toda com você - Ed Motta / Edna Lopes

15 - Flores da vida real - Ed Motta / Chico Amaral

16 - Solução - Ed Motta / Marco Bombom

17 - S.O.S. amor - Ed Motta / Rita Lee

18 - Piquenique - Ed Motta / Edna Lopes

19 - Coincidência - Ed Motta / Ivan Carvalho

20 - Outono no Rio - Ed Motta / Ronaldo Bastos