Dupla Iguinho e Lulinha está confirmada no ‘Eu Falei Forró’

Se tem dois nomes que foram bastante escutados em 2023, é de Iguinho e Lulinha. A dupla de Canindé de São Francisco (SE), retorna ao Pará, como uma das atrações do evento “Eu Falei Forró”. O line up se completa com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

“Eu Falei Forró” será no dia 16 de março, na Marine Club, com produção da Bis Entretenimento. Os ingressos já estão sendo vendidos no site ingresso.tech e sem taxa, no quiosque de Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e com taxa, nas Lojas Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

A pista premium custa R$ 40 e o lounge R$ 100.

A gente percebe que a conexão dos sergipanos de Iguinho e Lulinha com a capital paraense vem já pelo nome. Sim! Porque eles se chamam Wingles e Willas Belém, respectivamente. Em 2023, eles estiveram no Pará, algumas vezes e puderam sentir de perto a energia do público local. Agora eles retornam ao Estado, para o primeiro show local desta temporada.

A dupla se sente bastante feliz com o reconhecimento do público paraense.

“É demais! O carinho que o Pará sempre nos entrega é único. Nós nascemos e crescemos em uma pequena cidade chamada Canindé de São Francisco, localizada em Sergipe, então ainda parece um sonho quando nos apresentamos para tantas pessoas em tantos lugares diferentes do país”, disse Lulinha. “Não tem como não gostar do Pará, o pessoal tem uma energia surreal e abraçou muito o nosso forró. Adoramos os paraenses, mal vemos a hora de voltar para lá!”, completou Iguinho.

No segundo semestre de 2023, a dupla gravou e lançou o DVD “Origens”, com 15 faixas, entre elas as inéditas “Beijinho de Mel”, “Dois Idiotas”, “Eu e Você” e “Derruba Boi”. Participaram no projeto: João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Gustavo Mioto, Nattan, Fabinho Testado, Tiaguinho e Delmiro Barros. A gravação ocorreu no Complexo Agropecuário de Canindé, localizado em Canindé de São Francisco, cidade natal dos artistas, e foi marcado por muita emoção. A entrada foi a troca de um ingresso por 2kg de alimentos não perecíveis.

Desde setembro, todas as faixas já estão disponíveis nas plataformas de música e atualmente ultrapassam 41 milhões de streams somados, dando destaque ao hit “Beijinho de Mel” com mais de 6 milhões.

Porém, no início do ano passado, eles já tinham lançado o primeiro DVD “Eu Falei Forró”. O projeto conta com as regravações de 14 faixas de destaque dos outros trabalhos da dupla, incluindo seus maiores sucessos como “Te Amar, Te Amar”, “Brincou de Amor” e “Se Você Vai Aceitar”, que somados já ultrapassam mais de 45 milhões de streams nas plataformas.

“É gratificante todo o destaque que ganhamos. Trabalhamos muito duro para chegar onde estamos hoje. A música sempre foi uma paixão e somos muito gratos por poder fazer o que mais amamos diariamente, e ainda sermos reconhecidos por isso. 2023 foi um ano incrível, gravamos e lançamos grandes sucessos, parcerias, e estivemos em lugares que nunca pensamos que íamos estar… só temos que agradecer e batalhar cada vez mais para seguir realizando nossos sonhos”, diz Iguinho, emocionado.

“Nós encaramos o sucesso como fruto de muita determinação. Felizmente, temos uma equipe incrível ao nosso lado, sem contar que nossas famílias e amigos também nos apoiam bastante, e isso faz muita diferença no dia a dia. Estamos muito felizes com a repercussão que nossas músicas e projetos alcançaram, se não fossem pelos nossos fãs também não estaríamos aqui”, completa Lulinha.

Para quem não lembra, a dupla foi a atração que mais fez show na temporada junina de 2023. Os meninos concluíram 52 apresentações pelo Brasil, passando por 10 estados diferentes, incluindo Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Amazonas e Sergipe, Alagoas. Mas agora Iguinho e Lulinha iniciam o ano de 2024 com novidades e muitas surpresas.

“Com certeza tem muita coisa boa vindo! Nossa agenda já está fluindo, temos vários shows fechados durante todo o ano e já estamos nos preparativos e reuniões para planejar nossos próximos projetos. Ainda não podemos adiantar essas informações, mas garanto a todos os fãs de Iguinho e Lulinha que vem novidade boa por aí””, antecipou Iguinho.

“Como o Iguinho falou ainda não podemos compartilhar muito, mas garanto que o pessoal vai adorar as novidades que preparamos para 2024. Todos os anos sempre tentamos nos superar, então temos muito trabalho a fazer. Posso dizer que já estamos nos preparando para dar início ao nosso novo projeto de carreira e ainda teremos muitas parcerias pela frente", finaliza Lulinha.

LANÇAMENTO

Na última sexta-feira (26), Iguinho e Lulinha se juntaram ao Kiko Chicabana para lançar o single “Jeito Estranho”. A faixa é uma mescla dos estilos dos dois artistas, juntando o tradicional forró com o swing do axé, e até um toque de sertanejo, terreno novo para a banda. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

“Jeito Estranho” une os gêneros musicais que são pilares no Nordeste nessa aposta para o verão. Prometendo agitar o carnaval, a nova faixa também une as trajetórias de Kiko Chicana e Iguinho e Lulinha, ambos consolidados no Brasil inteiro.

Agende-se:

“Eu Falei Forró”

Data: 16 de março

Local: Marine Club

Informações: Bis Entretenimento