Dupla Fred e Raron apresenta show de forronejo neste sábado

Os ritmos sertanejo, forró e piseiro tudo junto e misturado vão estar no show da dupla Fred e Raron, neste sábado (30), a partir das 21h, no espaço Barão do Boteco. Conhecida por interpretar clássicos sertanejos e músicas autorais, dessa vez eles prometem inovar e mostrar para o público o chamado “forronejo”, uma junção que está tomando conta do cenário musical do país.

Raron explica que o novo ritmo é resultado da inovação do sertanejo. “Preparamos uma apresentação mesclando esses três ritmos. Nossa ideia é levar alegria e todas as boas emoções ao público”, afirma Raron.

Para isso, a dupla investiu em músicas que realmente pudessem agradar aos presentes no show. “O nosso repertório foi montado e pensando no que o público realmente gosta de ouvir. Na minha concepção, os ritmos sertanejo, forró e piseiro têm se complementado no decorrer dos anos. Tanto que hoje já se fala em forronejo. A ideia é trabalhar esses ritmos, mas sem perder a essência do nosso show, que é o sertanejo”, garante ele.

Além de cantar, Fred e Raron também são compositores e desde 2018 quando iniciaram a carreira, têm se dedicado a produzir faixas românticas da linha sertaneja e ao mesmo tempo, investindo em forró e Piseiro. “O sertanejo se reinventa sempre, passando por várias fases, mas a fase do romantismo nunca sai de moda, o amor e suas diversas facetas é o que move diferentes estilos musicais e é o que alimenta grande parte do estilo que abraçamos”, justifica Raron.

Aos poucos, os músicos têm conseguido retornar aos palcos, depois de um longo período sem conseguir fazer shows presenciais por conta da pandemia. “Reencontrar o público tem sido maravilhoso. A gente enxerga nos olhos das pessoas a alegria de poder sair e se divertir. Somos imensamente gratos por levar essa alegria através da música. No entanto, sabemos que algumas regras de segurança ainda precisam ser seguidas e fortalecemos essa ideia”, afirma.

A dupla se prepara para lançar, em breve, de seu primeiro CD, um álbum com músicas autorais totalmente inéditas. “O novo álbum traz um pouco do que é o show ao vivo, com canções românticas para tocar na alma das pessoas, mas ao mesmo tempo bem animado para contagiar a todos”, destaca Fred.

O CD está em fase de conclusão e a previsão é lançá-lo no início de janeiro de 2022. “Nessa produção percebemos que a música sertaneja tem evoluído e que a mistura de outros estilos musicais torna os singles mais interessantes. A ideia é trabalhar os três ritmos, no entanto o sertanejo certamente será o ritmo mais presente no nosso CD”, reforça Raron.

Agende-se:

Show da dupla Fred e Raron

Data: Sábado, 30, a partir das 21h

Local: Espaço Barão do Boteco

Entrada liberada}

Informações no instagram da dupla: @frederaron