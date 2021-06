Dorgival Dantas e Barões da Pisadinha se reúnem para live de São João

Nesta sexta, 18, a partir das 20h, Dorgival Dantas e Barões da Pisadinha fazem um Arraial Junino para lá de especial, ao vivo, para os fãs curtirem a festa de casa.

Com apresentação de Fabiana Karla, a live será transmitida simultaneamente pelo canal do cantor e da banda no YouTube. O encontro desses dois gigantes da música nordestina acontece em uma vila cenográfica de Fortaleza.

"Apesar de estarmos em casa, não vamos deixar de comemorar o São João. Na sexta, vamos fazer uma grande festa e esperamos todos ligadinhos na gente. Prepara o espaço, que daqui a sanfona já está no jeito pro nosso tão esperado São João", comenta Dorgival Dantas.

"Esse é o segundo ano sem São João presencialmente. Mas a internet veio pra ajudar e vai ter São João sim! Estamos felizes em poder levar alegria para casa das pessoas, alegrar os corações e sacudir a galera com a nossa música. Já estamos vendo os fãs fazendo os passos da pisadinha em casa" cita Rodrigo, vocalista da banda Barões da Pisadinha.

O cenário escolhido irá remeter a uma autêntica vila junina, com casinhas coloridas, coreto, bares, balões, bandeirolas e uma linda e ardente fogueira. Os cuidados sanitários para este momento serão observados respeitando as autoridades de saúde.