DJ morre após ser atingido por estrutura de palco que desabou em balada

O Dj Osnir Silvino dos Santos Mafra, conhecido como DJ Oz Mafra, de 40 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (9). Ele ficou 13 dias internado na Santa Casa de Santos, no litoral de São Paulo.

Na noite do dia 29 de outubro, depois de ser atingido pela estrutura do palco de uma casa noturna localizada em São Vicente, durante um forte temporal, o músico foi encaminhado ao hospital. No local, ele estava sendo assistido por um neurocirurgião e precisou ser internado na UTI da especialidade.

De acordo com uma amiga do DJ, em entrevista ao G1, o estado de saúde dele era bastante grave, Oz Mafra sofreu uma lesão medular, segundo os médicos que cuidam do paciente.

Apesar de ter sido informada que a estrutura do palco caiu em cima do amigo por causa da ventania, ela acredita que o acidente não tenha ocorrido apenas por conta do tempo. "A estrutura que caiu em cima dele era da iluminação do palco, que deveria ser sustentada por cabos de aço, o que não aconteceu. Pelo menos é o que vimos no vídeo e que está bem nítido".

Em nota, a Rocket Sea Club, local do acidente, lamentou profundamente o falecimento de Osnir Silvino dos Santos Mafra, 40 anos, mais conhecido como DJ Oz, vítima de um acidente ocorrido no último dia 29, provocado por fortes rajadas de vento que fizeram parte da estrutura de som e iluminação ceder.

A casa segue prestando toda assistência devida e necessária aos familiares neste momento tão triste para todos. Em respeito, a Rocket Sea Club disse que permanecerá fechada até sexta-feira (11).