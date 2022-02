Dia do Rádio: Sucesso de Beyoncé é a música mais tocada no Norte nos últimos 10 anos; veja top 10

No Dia Mundial do Rádio, celebrado neste domingo, 13, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos. O resultado traz números curiosos: enquanto na região Nordeste metade das músicas mais ouvidas nas rádios são nacionais; no Sudeste, entre as dez mais tocadas, nove são internacionais.

Na região Norte, o topo da lista é de ninguém menos que Beyoncé, com a música "Irreplaceable", do disco "B'Day" (2006). Ela ainda aparece na lista com a música "Halo", do disco "I Am… Sasha Fierce" (2008), que estourou no Brasil como trilha sonora da novela "Caminho das Índias" (2009).

Ainda no ranking do Norte, somente três músicas são nacionais: "Aí Eu Bebo", interpretada por Maiara e Maraísa; "Flores em Vida", de Zezé Di Caamargo e Luciano; e "Coração Pirata", do Roupa Nova". O estudo levou em consideração as rádios adimplentes e que pagaram os direitos autorais neste período nas cinco regiões do país.

Músicas mais tocadas na Região Norte nos últimos 10 anos

1 - Irreplaceable - Beyoncé

2 - Timber - Pitbull ft. Kesha

3 - Sugar - Maroon 5

4 - Flores Em Vida - Zezé Di Camargo e Luciano

5 - Hey Brother - Avicii

5 - Dancing With a Stranger - Sam Smith e Normani

6 - Halo - Beyoncé

7 - Get Lucky - Daft Punk ft. Pharrell Williams

8 - Aí Eu Bebo - Maiara e Maraísa

9 - Coração Pirata - Roupa Nova

10 - Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello