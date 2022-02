Di Ferrero convida Vitor Kley para 'Intensamente', seu novo single/clipe

Já está disponível em todas as plataformas de música “Intensamente”, faixa que sai pelo selo slap da Som Livre e é fruto de uma parceria entre Di Ferrero e Vitor Kley.

Ouça aqui.

“Foi uma das primeiras músicas que eu compus nessa minha nova fase e uma das primeiras músicas que me fez querer compor um álbum. Essa música é boa, é forte e ela veio primeiro da ideia de contar uma história com um álbum inteiro e também muito da saudade de show, de festival, de tocar e de sair”, conta Di.

“Intensamente” chega em um momento em que Pop Punk, o Emo, o Indie, entre tantas outras vertentes do universo do Rock estão novamente presentes.

“Dá pra sentir um movimento acontecendo no mundo e no Brasil. Na banda que toca comigo, por exemplo, tem 2 integrantes que eram do Cine, o Dan e Bruno. O Hodari, que é um artista que cresceu nessa cena Emo e hoje faz um som que é pop, mas carrega esse sentimento. Também o Peracetta que tem 20 anos de idade, já tocou em algumas bandas como o Black Days e hoje no Bad Love. O próprio Vitor Kley lançou também 'O amor machuca demais', que participei do clipe que tem essa pegada Emo Rock. Muitos artistas novos surgindo como o Kamaitachi, Marô, Konai, Clarissa, além da Day, Fresno e até a Anitta, que no último trabalho veio com referências dessa fase. Sinto que 22 vai ser um ano em que vários outros novos artistas de rock vão aparecer. Já imagino um festival”, comemora Di.

A canção ganha o reforço de Vitor Kley, que havia sido convidado por Di Ferrero para participar de outra canção, mas quando a ouviu pediu a troca ao amigo.

“Primeiro de tudo é muito com muita alegria que a gente anuncia essa parceria nossa, né? O Di é um cara muito especial. Quando eu e o Diego nos conhecemos, tivemos aquele sentimento que a gente parecia irmão um do outro. A música é consagração da nossa amizade, da nossa sintonia, de talvez outras vidas”, festeja Vitor Kley.

Com direção de Hideki e filmado em um dia de muito sol, “Intensamente” também vem com um clipe divertido, ou como denominou Di, “nonsense”.

“Estou muito feliz e o clipe nada mais é que dois amigos/irmãos, completamente sem planos sendo completamente desprendidos e intensos e foi gravado em um lugar muito interessante, que é um depósito de areia em São Paulo no meio da cidade e a pira do clipe foi que as pessoas continuavam trabalhando. O diretor que teve essa ideia. Então tem coisas acontecendo, no fundo era uma antiga fábrica da Antártica, e o lugar foge do clichê de ser uma coisa solar e ter que ser uma praia”, explica Di.

Em meio a montes de areia que contrastam com outros elementos, Di e Vitor brincam e interagem enquanto cantam a música, no vídeo também aparece a banda que acompanha Di, composta por Dan Valbuza, Hodari, P3raceta e Bruno Genz.

“Intensamente” se junta a “Aonde É O Céu”, lançado no final de 2021, ambos estarão no primeiro álbum solo de Di Ferrero, que será disponibilizado esse ano.