'De lá até aqui': Silva lança EP para marcar 10 anos de carreira

Os 10 anos de carreira que o cantor Silva celebra neste mês estão resumidos na primeira estrofe e no setlist de seu novo trabalho “De Lá Até Aqui”. O próprio título já entrega a premissa, mas a estrofe traça a rota: “Meu caminho não é reto pra lá / Ninguém me falou onde é que ia dar / Eu saí com a certeza de errar / Cheguei para não voltar”, canta na música que abre o trabalho, “Pra te Dizer que Tô Feliz Assim”.

“De Lá Até Aqui” também vem em vídeo, todas as faixas ganharam o seu, e mostram Silva no lugar da gravação, sua nova casa, construída junto com o irmão Lucas, na região serrana do Espírito Santo. Esta é a única música inédita do trabalho, mas as releituras de canções de toda a década que passou mostram as nuances da obra do cantor, compositor e multiinstrumentista.

“Cansei”, que vem na sequência, é da primeira leva, presente no EP "SILVA" (2011) e no disco “Claridão” (2012). O trabalho dá um salto para 2019, para a música “Amantes”, presente em shows do "Bloco do Silva" mas não gravada anteriormente, que ele conduz igualmente apenas em violão e voz, mas em levada de bossa.

Desde 2015, Silva deu uma guinada para a vertente mais MPB do cancioneiro. Bom exemplo disso está em “Não é Fácil”, do disco “Silva Canta Marisa” (Monte, de 2016), que rendeu gravações em estúdio e ao vivo.

Mais recente é “No Seu Lençol”, releitura que quase se encontra com a original, lançada no quinto álbum, “Cinco”, do final de 2020. “Sou Desse Jeito” viria à capela, não fosse sua habilidade no violino, que empunha enquanto canta o single de 2015, do disco “Júpiter”. Já em “Ainda”, do álbum "Vista Pro Mar" de 2014, ele conduz em voz e piano.

A levada em bossa reaparece em “Duas da Tarde” (Brasileiro, 2018), em que ele faz uma ponte com a MPB em canção que gravou ano passado, originalmente com Ivete Sangalo, “Pra Vida Inteira”.

O álbum fecha com mais um single recente, “Um Pôr do Sol na Praia”, no piano elétrico e vocal, como arremate de capítulo da primeira década de carreira do artista que aprendeu na prática o “gostoso que é ter o público cantando junto no palco”.

“Pude me permitir não seguir fórmulas e a mudar quando entendia que era hora de fazer outro tipo de som. E é assim que vou, pelo som que me guia, que alimenta a minha alma, a música das notas e dos fonemas, o gosto doce de ouvir as pessoas cantando comigo, e a alegria de poder levar o melhor de mim para as pessoas, sempre em busca da paz. Eu sigo assim. De lá até aqui. E daqui pra frente”, resumo o cantor sobre a trajetória musical.

O nome Silva arrebanhou alguns milhares de seguidores em 2012 por conta de um EP de seis canções feito em casa. Mesmo a imprensa de papel o descobriu e Silva, eletrônico e autossuficiente, partiu para um álbum em 2012, Claridão. Era o tempo de olhar para os lados e se guiar por aquilo que parecia mais seguro. "Eu sempre fui muito de querer saber o que os outros faziam, queria saber qual era a banda do momento e me guiar por isso. Minha paixão por música me levava a querer ouvir de tudo, estar antenado", disse ele em entrevista no final do ano passado.

Ao lançar seu 5º álbum de músicas inéditas, tirando outros cinco captados em turnês, Silva é fruto de uma honestidade sem planejamentos e uma sonoridade sem egos que o levou a furar a bolha. "Eu nunca pensei em fazer shows", conta ele, aos 32 anos.

Logo depois do segundo álbum, Silva começou a se tornar um músico pop. E tornar-se um nome pop pode ser o maior dos pecados para a turma que nasce, cresce e morre em bolhas de seguidores de internet. Ao começar a fazer o caminho sem volta, sobretudo depois de gravar o disco cantando Marisa Monte, o mundo indie o olhou com algum desprezo. Ou inveja. "Ouvia coisas do tipo ‘é, agora ele tá ficando conhecido demais’. Eu morando com meus pais e as pessoas dizendo que eu estava rico. Tem gente que pratica o antissucesso como um esporte. Eu sempre fugi desse pensamento, adoro a ideia de fazer um show para muitas pessoas, todas cantando juntas”, completa.