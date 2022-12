Dançarinos celebram o Reggae de Salão nesta sexta-feira, 16

Uma celebração à dança do reggae de salão será realizada nesta sexta-feira, 16, com a participação de instrutores, alunos e ex-alunos do projeto que há quase dez anos ensina essa expressão cultural em oficinas realizadas em diversos pontos da cidade de Belém, promovido pelo movimento afrodescendente Major Roots. A confraternização será na Praça Princesa Isabel, bairro da Condor, em Belém, a partir das 16h. O evento também marca o lançamento do projeto “Embarque no Reggae”, iniciativa de reggae de salão que irá se repetir todas as sextas-feiras naquela praça. O evento é gratuito.

A primeira edição do Embarque do Reggae contará com a participação dos instrutores de reggae de salão Patrícia Xisto, Eduardo Murvin e Lorran Guedes, que farão demonstração da dança, além da discotecagem ao vivo dos DJs Vitor Pedra, Daniel Moraes e do próprio Murvin.

Normalmente, os amantes do reggae curtem a música dançando sozinhos. No reggae de salão, o ritmo é mais lento, com músicas românticas e batida mais suingada para dançar a dois. Patrícia Xisto explica os passos do reggae de salão têm influências do merengue, bachata, dancehall, forró e do brega paraense.

Ela começou a dançar o gênero há cinco anos, quando foi aluna de uma oficina como as que ela dá aula hoje. O ritmo é fácil de dançar a dois e um público de idades variadas se interessa por esse aprendizado, segundo ela.

“Não é difícil dançar, quando as pessoas se dedicam aprendem bem rápido. Até os próprios regueiros não sabem dançar, mas gostam do reggae solto. Eles procuram a oficina para aprender”.

Casais aprendem a dança. (Vitor Moraes/ Divulgação)

“É muita gente que participa. Jovens a partir dos 17 anos já se interessam. A idade do público interessado varia muito. Já tive turmas de idosos”, destaca.

Projeto

“Vamos completar 10 anos, em 2023, ensinando o reggae de salão e também a conhecer a cultura do reggae no estado do Pará”, conta o DJ Vítor Pedra, da coordenação do Major Roots. “Vamos fazer uma confraternização, fazer essa festa com os instrutores, alunos e o público em geral”, acrescenta.

As oficinas desse gênero de dança já foram dadas na Fundação Curro Velho, Casa da Linguagem e, mais recentemente, nas Usinas da Paz (Usipaz) dos bairros do Bengui e do Jurunas/Condor. “Já demos aulas em casas de show, escolas estadual e espaços culturais”, completa Vítor.

“Os cursos visam a troca de experiências, que agora foram ampliadas e abertas para as comunidades acadêmicas, escolas e institutos culturais”, diz o instrutor Eduardo Murvin. Além do conhecimento sobre a cultura reggae através de apostilas amostra de vídeos, as novas turmas desenvolvem trabalhos de aquecimento do corpo, condução a dois, passos básicos e avançados.

Agende-se:

Confraternização do Projeto de Dança Reggae de Salão no Embarque Bar e Restaurante na Praça Princesa Isabel

Dia: Sexta-feira, 16

Hora: 18h

Local: Praça Princesa Isabel (final da Av. Alcindo Cacela, bairro da Condor)

Informações: (91) 98471-2738

Gratuito