Confira os lançamentos musicais desta sexta-feira, 18

Para quem gosta de novidade, alguns lançamentos musicais estão disponíveis, prontos para serem adicionados as suas playlists. Nesta sexta-feira (18), Biquíni Cavadão, Simone e Duda Beat, estão com trabalho novo nas plataformas digitais.

Dar Uma Deitchada

Duda Beat lançou à meia noite, “Dar Uma Deitchada”. O single representa o momento vivido pela cantora e por muitas outras pessoas, que se sentem animadas e ao mesmo tempo cansadas. A cantora traz para o nome do single uma expressão peculiar usada em sua rotina.

VEJA MAIS

“Dar Uma Deitchada”, que surgiu em uma imersão ao lado dos amigos, apresenta ritmo alegre direcionado para a energia do verão, diferente de seu último álbum “Te Amo Lá Fora”, que tem uma essência dark e sombria. Duda aposta agora no seu lado mais solar, mostrando sua nova versão junto a estação mais alegre do ano.

Haja terapia

Já está disponível nas plataformas de streaming, “Haja Terapia”. Simone estava há quase 10 anos sem produzir nenhum disco, este single marca o seu retorno.

“Haja terapia” está neste no álbum inédito da cantora e de autoria do músico, cantor e produtor pernambucano Juliano Holanda.

“‘Haja Terapia’ chamou muito a minha atenção, não só pelo fator pandemia que a gente ainda está vivendo, mas porque, além de tudo, a música é muito bonita. Ela cria imagens fantásticas. Fiquei impactada e muito emocionada. Quando você fatia o tempo nas terapias, vê também o tempo das coisas. E acho que ele correu mais a favor e de forma íntima para me ajudar a botar os meus demônios para fora", filosofa Simone.

Através dos Tempos

Biquíni Cavadão lança versão de luxe do álbum de “Através dos Tempos”. A produção que foi considerada um dos dez melhores discos de 2021, chega nesta com novidade contendo todas as faixas em BG (em inglês, background instrumental).

Em 2012, Biquíni Cavadão já tinha lançando o disco “Roda-Gigante”, neste mesmo formato. A faixa título, por exemplo, foi inicialmente registrada num software simples, o GarageBand, da Apple, tal como já fizeram Oasis, Rihana, Radiohead e Nine Inch Nails. “É um software gratuito, intuitivo e fácil de usar. Acho que é legal os fãs saberem disso, que podemos usar algo bem simples para criar novas canções”, diz Bruno Gouveia.