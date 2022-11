Concerto encerra a programação do Centenário de Saramago em Belém

Nascido em 16 de novembro de 1922, em Portugal, o escritor José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1988, teve o centenário celebrado na noite desta quarta-feira, 16, com um concerto da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), no Theatro da Paz. O espetáculo marcou o encerramento da farta programação comemorativa, realizada pela UFPA em parceria com a Fundação José Saramago, que promoveu leituras de um conto do autor em escolas, um colóquio internacional e a publicação de livro com textos de Saramago com notas de Carlos Reis, catedrático da Universidade de Coimbra, além da visita a Belém da viúva do escritor, Pilar Del Río.

“Para nós, tem sido uma honra e uma grande alegria integrar a programação internacional do centenário, pela importância da obra de Saramago para o pensamento contemporâneo”, destacou o reitor Emmanuel Tourinho. “Saramago é um autor muito atual (...) Fica como legado da nossa programação o estímulo à leitura dos textos de Saramago e, de modo mais geral, o estímulo à apreciação da literatura em língua portuguesa, que é muito rica. Por fim, as atividades nos permitiram estabelecer novos laços acadêmicos, institucionais e políticos que resultarão em novas interlocuções para a nossa comunidade”, completou.

VEJA MAIS

A parceria da UFPA com a Fundação José Saramago, presidida por Pilar, começou em 2013 e se fortaleceu este ano. “Pensaremos em outras ações em conjunto nos próximos anos, dada a abrangência da atuação da UFPA e a vocação da Fundação José Saramago para a promoção da literatura e também do debate sobre direitos humanos e sobre a conservação do meio ambiente”, destacou o reitor.

A vice-cônsul de Portugal em Belém, Maria Fernanda Pinheiro, prestigiou o concerto. “O Theatro da Paz é um dos mais bonitos que eu já vi. É muito interessante que o centenário de Saramago está a ser festejado no mundo todo e, se calhar, onde foi mais festejado foi aqui em Belém do Pará. Realmente, Belém é um marco neste centenário”, ressaltou. “Saramago foi um dos maiores escritores portugueses que vai perdurar por mais de um centenário”, afirmou.

Reitor Emmanuel Tourinho recepciona a vice-cônsul de Portugal Maria Fernanda Pinheiro, entre outros convidados. (Cláudio Pinheiro)

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi representado no evento pelo cantor e compositor Júnior Soares, secretário adjunto de Cultura do governo do estado (Secult). “O Saramago é importante para a literatura mundial e para todos os povos. O governo dá importância para a literatura quando faz uma feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, onde oportuniza a livre leitura. Saramago é uma das maiores expressões da literatura e é justa a homenagem”, disse.

Concerto no Theatro da Paz

Sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, a orquestra Altino Pimenta celebrou a música do Brasil e de Portugal no concerto, reunindo o repertório dos maestros lusitanos Luiz de Freitas e António de Lima Fragoso e dos brasileiros Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Oscar Lorenzo Fernandez e César Guerra-Peixe, incluindo o paraense Waldemar Henrique, com os clássicos “Uirapuru” e “Boi-Bumbá”.

“O José Saramago teve posicionamento forte anti-fascista em sua literatura e nas suas ações, inclusive, durante a Revolução dos Cravos. Por isso, temos ao final duas músicas simbólicas: a portuguesa ‘Grândola, Vila Morena’ e o pout-pourri de Chico Buarque com ‘Apesar de Você’ e ‘Vai Passar’, bastante festivo”, explicou Miguel Campos.

Antes do início do concerto, foram exibidos dois vídeos com mensagens de Pilar Del Río e do reitor Emmanuel Tourinho. A jornalista gravou o vídeo na enorme biblioteca deixada por José Saramago para cumprimentar os presentes ao concerto, agradecer e ressaltar o significado de celebrar o centenário de José Saramago.

O concerto teve como solista a soprano Dione Colares, da Escola de Música da UFPA, que apresentou as canções de Villa-Lobos e Waldemar Henrique. O espetáculo também teve a participação da turma de Canto Coral, da Escola de Música, junto ao Coro Universitário da UFPA (Coruní), que é formado por estudantes, docentes e servidores de vários cursos do campus Guamá da UFPA, totalizando 52 coralistas regidos pela professora Cristina Owtake.

“O Corouní é um coro comunitário, que existe com esse nome desde 2017. Todo ano, abrimos inscrições para quem queira vir cantar. É um coro para quem ama cantar e, geralmente, temos alunos de música também”, explicou Owtake.

O concerto teve o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil, do Vice-Consulado de Portugal em Belém, da Fundação José Saramago, do Camões - Instituto da Cooperação da Cultura e da Língua de Portugal, da Cátedra João Lúcio de Azevedo (Camões, I.P. | UFPA) e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).