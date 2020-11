Coala Festival anuncia edição 2021 em mesmas datas do Lollapalooza Brasil

O Coala Festival anunciou nesta terça-feira (10) as datas de sua oitava edição, para os dias 11 e 12 de setembro de 2021. O evento também retorna ao Memorial da América Latina, em São Paulo, e a pré-venda dos ingressos já inicia nesta terça, pelo site Total Acesso.

Um detalhe sobre as datas do evento de música chamaram a atenção, são as mesmas da edição de 2021 do Lollapalooza Brasil, marcado para os dias 10, 11 e 12 de setembro, também em São Paulo.

Em 2020 o evento foi realizado de forma virtual, com shows de artistas como Gilberto Gil e Novos Baianos. Em 2021, os organizadores planejam um retorno que valorize o reencontro do público.

“Tenho a sensação de voltar pra casa depois de uma longa viagem. Neste ano, aprendemos muito sobre as nuances de uma grande produção audiovisual e testamos formatos que ainda não havíamos explorado", diz Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala. "A ideia é que, com todos os aprendizados deste ano, em 2021 a gente faça um festival híbrido, que una a experiência presencial com a abrangência do digital", entrega.

Última edição presencial do evento foi em 2019, teve shows de Duda Beat (foto), Dona Onete, Ney Matogrosso, BaianaSystem e mais (Fernando Schlaepfer/Divulgação)

Os aprendizados citados por Gabriel Andrade faz referência ao Coala VRTL, que ocorreu em setembro de 2020, em um local sigiloso em meio à natureza. Com transmissão pelo YouTube e pelo canal da TNT, o evento reuniu o show inédito de Gilberto Gil com Gilsons, Novos Baianos, Mc Tha com Rico Dalasam, Nego Bala e Mariana Aydar com Mestrinho. Houve ainda quatro DJ sets. Foi assim que a versão virtual atingiu mais de 660.000 espectadores em mais de 20 países.

O que o Coala Festival prepara para 2021 é algo ainda mais ambicioso. "Faremos o maior Coala da nossa história e queremos receber nosso público em grande estilo. É hora de tirar esse grito que está preso no garganta", finaliza Gabriel.

Em pré-venda, os ingressos do Coala Festival tem opções de valores qye vão de R$ 60 a R$ 130. Cofira:

- Passe Coalático (para dois dias): R$130,00

- Para um dia:

R$120,00 (inteira)

R$ 60,00 (meia-entrada)

R$ 90,00 (solidário)