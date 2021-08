'Chromatica': Com Pabllo Vittar, álbum remix de Lady Gaga ganha data de lançamento e capa; confira

O tão aguardado álbum remix de "Chromatica" finalmente ganhou data de lançamento e tracklist com os nomes de todos os convidados. Sob o título de "Dawn Of Chromatica", o álbum remix do último lançamento de Lady Gaga, chega às plataformas de música nesta sexta-feira, 3 de setembro. No time convocado para reimaginar as músicas do álbum "Chromatica" está a brasileira Pablo Vittar, assinando o remix da faixa "Fun Tonight".

LEIA MAIS

Na lista de músicos convocados para remixar o álbum, estão outros nomes de peso como Rina Sawayama, Charli XCX e Arca. Confira abaixo a capa de "Dawn Of Chromatica" e a tracklist:

Ainda este ano, há mais novidades na carreira de Lady Gaga, já que ela protagoniza o filme "Hause Of Gucci. Com direção de Ridley Scott, o longa conta ainda com Adam Driver, Jeremy Irons e Al Pacino no elenco. O lançamento está previsto para 24 de novembro.