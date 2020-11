Cardi B aparece novamente cantando brega funk de Mc Bruninho; assista

Cardi B parece seguir muito interessada pela música brasileira. Depois de aparecer em uma live ouvindo o hit "Rebola Rebola", de Mc Bruninho, em março deste ano; ela reapareceu ouvindo uma outra música do artista pernambucano.

Em vídeos publicado no Instagram Stories nesta quinta-feira (12), Cardi B apareceu ouvindo "A Distância Tá Maltratando", lançada em 2018. No vídeo, a cantora aparece dublando algumas partes da canção, e também mostra estar ouvindo ao lado da filha Kulture.

Assista:

Cardi B escutando “A Distância Tá Maltratando” do MC G15 & MC Bruninho via Instagram Stories pic.twitter.com/Subdr486bT — Cardi B Brasil (@CardiBBR) November 12, 2020

Mesmo antes do lançamento de "Me Gusta", parceria com Anitta, Cardi já se mostrava interessada pela música brasileira. Quando o desabafo de Cardi sobre o novo coronavírus virou meme e ganhou o mundo em forma de música, a versão brega funk foi uma das compartilhadas por ela no Instagram.