Capital Inicial lança o single 'Pensando em Você' com Mariana Volker

O Capital Inicial lançou a versão inédita e especial de “Pensando em Você”, canção de Paulinho Moska, com a participação de Mariana Volker e a produção de Dudu Marote. A música chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 23. O clipe da canção mostra a história da banda e representa força do show ao vivo diante do público, com direção de Cauã Csik.

Ouça aqui.

“A escolha dessa canção foi muito pela simplicidade dela, com poucos acordes e uma letra também quase elementar, mas que passa muita emoção. Com poucas pinceladas ela transmite muito sentimento e isso, pra mim, é muito sedutor. E o que me vem à cabeça é irresistível", conta Dinho Ouro Preto.

O cantor também falou da parceria com Mariana Volker: “Quando a gente fez a música eu tava pensando em uma voz feminina, e alguém me mostrou o trabalho dela. E eu fiquei surpreso, porque era a voz com a calibragem exata, atitude correta. Ela sabe ao mesmo tempo ser incisiva e suave, um equilíbrio perfeito.”

“O Capital é uma banda que faz parte da minha vida, já assisti alguns shows e é uma referência, uma grande banda de rock do Brasil", disse Mariana. "Foi maravilhoso trabalhar com eles (...) Eu me senti em casa, me senti tranquila o tempo todo e apaixonada pelo resultado da canção que é linda”, completou.

“Pensando em Você” é o primeiro de uma série de singles que serão lançados até chegar ao álbum completo, que antecederá uma turnê comemorativa no próximo ano.