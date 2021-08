Cantora gospel Priscila Ambé lança clipes com mix de músicas autorais

Com um repertório de músicas inspiradas em mensagens de fé, esperança, milagres e vitórias em meio às adversidades, a cantora gospel paraense Priscila Ambé lança uma sequência de clipes, a partir deste sábado (14) em seu canal do YouTube. As produções trazem um mix de canções autorais e covers.

Ao todo serão quatro videoclipes, mas os internautas também vão ter acesso pelo canal, a músicas e shows virtuais da cantora, que acumula canções autorais no universo gospel. “Os primeiros vídeos serão covers conhecidos do público e foram escolhidos porque já fazem parte do meu repertório, para dar mais visibilidade para posterior lançar os vídeos com as músicas autorais”, explica Priscila.

A ideia dos clipes, segundo a artista, é levar uma mensagem de positividade em meio a esse momento difícil de pandemia. “Decidi lançar os vídeos para mostrar ao público as novidades autorias e abençoar a todos com uma mensagem de fé, muito necessária atualmente. O primeiro vídeo escolhido para gravar foi o cover da música ‘Você não vai parar’, de Samuel Messias, justamente para levar uma mensagem de fé e esperança para que as pessoas não desistam de seus sonhos e objetivos. É importante ter fé em Deus e acreditar que o amanhã será melhor, mesmo em meio ao caos deixado pela pandemia, não desistir’’, ressalta.

Na sequência serão apresentados os vídeos das canções “Meu Milagre”, de autoria da cantora, e “Tua Face Quero Ver”, também de autoria da artista.

A gravação dos clipes foi feita no Hey Ho Studio, com produção de Rodrigo Pedroso Jorge e uma equipe de músicos. “Levamos um dia para a produção do primeiro vídeo”, lembra a cantora, que ressalta que o maior desafio foi realizar o trabalho em meio a um cenário de pandemia. “Ela chegou para nos ensinar muitas coisas, e no campo das artes, acredito que a inspiração veio justamente do isolamento social, onde nos deparamos com momentos e coisas simples do dia a dia que antes não eram visualizados. Essa aproximação de um com o outro e de todos com Deus, acredito que foi um grande momento para a humanidade”, garante.

Parte das composições da cantora está reunida no CD “Andar no Sobrenatural”, seu primeiro álbum. Lançado em 2019, o trabalho traz 10 faixas, sendo sete delas autorais, criadas especialmente para o disco. A única exceção é a música “Fiel”, composição que seria de seu álbum solo e, posteriormente, foi incluindo também no CD da banda Ministros Para Deus (MPD), a qual Priscila já atuou como baterista.

Começo

Priscila descobriu a aptidão para a música ainda criança, mas só a partir dos 15 anos iniciou suas apresentações em festivais e corais. Aos 18, começou seus estudos de canto na Fundação Carlos Gomes, somando seus conhecimentos em teoria musical e desenvolvendo habilidades em canto coral.

Agende-se: Lançamento do clipe da cantora gospel Priscila Ambé.

Dia 14 de agosto.

Acompanhe nas redes sociais da artista no Youtube ou Instagram