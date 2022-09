Cantora Casali lança o primeiro single de sua carreira: "Sem compromisso"

Após conquistar as redes sociais com vocais e muita dança, Casali está pronta para lançar o seu primeiro single. A artista apresenta ao público nesta sexta-feira (30) a faixa “Sem Compromisso”, que chega com uma batida romântica fazendo contraponto com a letra bastante sensual, além de contar com um super videoclipe gravado em Los Angeles.

“De todas as músicas que vou lançar ainda esse ano, essa é uma das minhas preferidas. Sinto que tem uma vibe muito minha, eu escuto e sinto vontade de viver cada parte da letra. Quero que as pessoas sintam essa energia junto comigo. Estou muito animada e confiante que vai ser incrível!”, afirma.

No clipe, em um cenário de deserto, a cantora mostra toda sua desenvoltura com música através de vocais suaves e com referências ao estilo clássico do balé que é presente na vida da artista desde cedo.

“Eu não sei ouvir uma música e não dançar, por isso, acho que todos os meus trabalhos serão marcados por muitos passos de dança. Acredito que músicas são feitas para a gente dançar e essa não seria diferente! A coreografia tem uma pegada de street, com movimentos no salto, e claro, o balé clássico, já que é minha raiz”, revela.

Nascida em Salvador, Casali se dedicava ao balé desde os 2 anos de idade, mas seu biótipo não era adequado para as rígidas regras do balé clássico europeu. Na música, a jovem que é a mais nova aposta da K2L Empresariamento Artístico se identifica na sonoridade do funk pop, apesar de se considerar uma artista eclética, e se prepara para colocar trabalhos autorais no mundo.