Cantor pernambucano Ivyson é atração no Gasômetro nesta quinta

O cantor pernambucano Ivyson se apresenta nesta quinta-feira, 8, em Belém com a turnê de seu novo álbum, “Afinco”, no Teatro Estação Gasômetro, às 20h. O artista, que vem enfileirando hit atrás de hit, é um dos destaques da nova geração da música popular brasileira. “Belém é de longe uma das mais pedidas pelos fãs, estou com as expectativas lá no alto para apresentar meu novo show na cidade. Conhecer outros lugares através do meu trabalho é o que faz tudo fazer sentido e torna o trabalho palpável”, afirma.

No repertório, além das músicas do novo disco, o cantor e compositor pernambucano vai apresentar também alguns clássicos de sua carreira como “Girassol”, “Sina” e “Moldura”. Os músicos Hedinho (guitarra) e Pé Beat (bateria) acompanham o artista.

Depois de se projetar nas redes com “Girassol”, e de trilhar um caminho original com a mixtape “Poemas Para Quem Chora”, o EP “Retalhos” e o álbum de estreia “O Outro Lado do Rio” (2022), Ivyson expande agora seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso em “Afinco”. O novo trabalho, com lirismo e sensibilidade raros no panorama nacional, mas sem perder um milímetro do sotaque que cativa fãs Brasil afora, conta com dez faixas (todas próprias — sendo “Fica” em parceria com Dody, e “Efêmera”, com Rayllane Gomes).

A musicalidade do garoto criado na Guabiraba, zona norte do Recife, surgiu a partir da vivência em igrejas (Batista e Assembléia de Deus) e foi estimulada cedo por um tio. Com o gospel como bagagem maior, Ivyson absorveu boas doses de rock na adolescência, mas sempre teve ouvidos abertos a quase todos os gêneros — a MPB de heróis pernambucanos da canção como Alceu Valença e Lenine, forró, trap e hip hop. Músico, em essência, ele se interessou pelos beats e pelas aberturas criativas possibilitadas pelos plug-ins e elementos eletrônicos.

O disco foi anunciado junto com um game inspirado nos jogos de plataforma dos anos 1980 (disponível) no site do artista (www.ivyson.com.br). (Com informações da produção do show).