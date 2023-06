Cantor Lucas Gavvi aposta no pop rock em seu novo single

Depois de abrir o coração na balada 'Em Nós', o cantor e compositor Lucas Gavvi, 23, aposta no pop rock dos anos 2010 em seu próximo single, “Jogo de Fogo”. Sua primeira música pelo selo Sonora Digital, que já viabilizou lançamentos de nomes como Xamã e Alexandre Pires, já está nas plataformas digitais. A faixa ainda vai ganhar um visualizer previsto para julho.

Antenado, o músico capixaba percebeu que o estilo musical tem ganhado força com a volta bem-sucedida das bandas NX Zero e Paramore, e o sucesso de nomes como Machine Gun Kelly e Day Limns. Contudo, sua principal referência é o último álbum da estrela norte-americana Demi Lovato, “Holy Fvck”, lançado em 2022.

“Sempre acompanho o que está acontecendo na indústria musical e, percebendo que há um movimento de retorno de bandas de pop rock dos anos 2000/2010, tive vontade de ir por esse caminho. São músicas que marcaram a minha infância e adolescência e que trazem nostalgia e mexem com a memória afetiva do público”, explica Lucas, que há 1 ano e meio mora em São Paulo.

Diferente dos lançamentos anteriores, 'Jogo de Fogo possui elementos de banda, como guitarra e bateria, em sua sonoridade. A letra nasceu a partir de um poema escrito pelo próprio artista e virou música após o encontro do capixaba com o produtor musical Matheus Stiirmer, que tem trabalhado com a cantora Elana Dara. Outro diferencial é que esta é a primeira canção na qual o cantor e compositor esteve envolvido também na produção.

“Trocamos uma ideia, mudei algumas palavras e chegamos no que ela é hoje. A música faz uma analogia a um jogo de cartas para falar de um relacionamento tóxico. Estar dentro de um ‘jogo de fogo’ é estar numa relação tóxica onde você se machuca. E, por mais que aquela pessoa manipule o game, você é tão viciado nessa relação que acaba perdendo. E tem uma reviravolta no final da letra”, revela.

VEJA MAIS