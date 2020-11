Caio de Toledo lança primeiro single autoral em live nesta sexta-feira

Caio de Toledo, que vem colecionando multifunções no meio artístico, vive um importante momento na carreira com a divulgação do primeiro single autoral, “Um passo além”. A música faz parte do primeiro álbum solo do artista, que ainda não tem data para o lançamento. Mas para celebrar esse momento, ele mostra ao público a primeira faixa nesta sexta-feira (13) com uma live às 19h, no próprio canal do youtube.

A nova música está disponível em todas as plataformas digitais. Ouça aqui

O artista diz que “Um passo além” se trata de um rock puro e simples e traz influências do Barão Vermelho a ZZ Top, com guitarra evidente e uma letra divertida. Ele diz que não tem mistério e nem muito o que falar e que se trata de um som inspirado na velha guarda. “Estou muito honrado em poder lançar minha música, a primeira do meu futuro álbum solo”, afirma Caio.

O primeiro álbum solo está em fase de produção e vem sendo trabalhado de forma gradual, por meio de singles. O músico está em estúdio compondo, gravando e produzindo suas músicas. O primeiro single foi feito nesse período de isolamento social, onde ele teve mais tempo para se dedicar ao trabalho solo.

No repertório da Live, além da música nova o show contará com grandes sucessos que o artista se inspira entre influências e referências. Ele também deve apresentar mais uma música do novo álbum, mas essa parte do show é surpresa. “Será uma live super especial para compartilhar com o público”.

Caio de Toledo tem mais de 14 anos de carreira como músico e com passagem por várias bandas. As principais: Fulltime, GeoRocks, Royal Band e, atualmente, também é integrante do grupo "Toca Guitarrada!", que se dedica a tocar música paraense. Guitarradas e Bregas marcantes.

O artista desempenha as funções de cantor, guitarrista, compositor, produtor, educador musical e pesquisador musical. Como músico, faz show em bares e casas de show, principalmente, no formato voz e violão. Traz um repertório de intérprete que abrange diversos estilos musicais, tais como o Rock, MPB, Samba, Brega, entre outros. Também possui repertório autoral durante os shows.

Agende-se:

Live de lançamento do single “Um passo além”

Hora: 19h

www.youtube.com/caiodetoledo