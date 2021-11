Caetano desenha Bethânia no clipe de 'Noite de Cristal'

O primeiro álbum de músicas inéditas de Caetano Veloso, após nove anos, “Meu Coco”, já é sucesso de crítica. Nesta terça-feira, 23, foi lançado o clipe de “Noite de Cristal”, a última das 12 faixas. No vídeo, Caetano chama a atenção ao desenhar o rosto de Maria Bethânia à mão livre.

Ouça o álbum 'Meu Coco' aqui.

"Meu Coco" reúne 12 faixas, como “Sem Samba Não Dá”, “Meu Coco”, “Anjos Tronchos” e “Não Vou Deixar”. Todas ganharam clipe.

Caetano confirma que ele mesmo fez o desenho: “Escrevi Noite de Cristal no final dos anos 1980 pra Bethânia gravar. Fiquei desenhando o rosto dela cercado de cores, enquanto ouvia a música que encerra o álbum ‘Meu Coco’. Carlinhos Brown gravou com ela nos 80. Foi ele quem pôs ‘a banda do Olodum’ na jogada. Então, agora que sou eu a cantar, faço o retrato de Bethânia e canto o nome de Brown”.

Caetano lançou “Meu Coco” em outubro. Na próxima quinta-feira, 25, será lançado o último audiovisual do álbum, com a música “Autoacalanto”, canção dedicada ao neto Benjamim.