Belo Dia terá Belo e Hungria em sunset

O cantor Belo fará neste domingo, 03, mais um Belo Dia Belém. Ele vai receber o Hungria para fazer parte desse evento, que já ganhou o amor do público paraense. Além disso, o Nosso Tom também fará a festa por lá, os portões do Espaço Náutico Marine Club, abrem às 17h.

O Belo Dia Belém promete um sunset surrel com uma vibe incrível nas mais de 3 horas de show do pagodeiro. “Eu amo Belém, sempre sou muito bem recebido pela galera, que é presença firme e pesada nos meus shows. Ansioso para subir ao palco e cantar para essa galera linda. Tô chegando hein?!”, disse Belo.

Esse é a terceira edição do Belo Dia Belém, e para quem já foi sabe a energia que encontra por lá, mas quem ainda não conhece, o cantor já avisa como será o show: “Meu público é maravilhoso, eles se jogam em todas as canções. O Belo Dia é um projeto especial, numa vibe mais a tarde, com amigos que participam comigo. É uma delícia fazer”.

O primeiro Belo Dia foi o último show em Belém antes da pandemia e o segundo, após, ou seja, o cantor Belo marcou um dos momentos mais difíceis da humanidade. Agora, ele vem brindar este novo momento, que é de confraternização. Nada melhor do que cantar os maiores hits do artista, que são muitos.

Atualmente, as canções de interpretação de Belo ganharam vozes de cantores de outros segmentos, uma das que mais tem se destacado é a Ludmilla. “Eu acho incrível o poder que a música tem sobre as pessoas. Também canto músicas de outros artistas que de alguma forma marcaram minha vida. Canto Djavan, que sou muito fã, Roupa Nova, Fábio Jr., e vários outros. A música tem um poder muito transformador e que ultrapassam barreiras de gerações”, disse Belo.

Mesmo diante de um cenário que contempla canções com refrãos mais repetitivos ou que tratam o amor com mais “pegação”, Belo não esquece o sentimento. “Minha base é cantar o amor, eu sou movido pelo amor. Muitas histórias chegam até mim de pessoas que se conheceram em algum show meu ou ouvindo minhas músicas e se apaixonaram, enfim”, finalizou.

Quem vai estar nesse sunset é Hungria, o cantor iniciou sua carreira no Hip Hop ao viralizar na web alguns vídeos que surpreenderam e alcançaram milhões de visualizações. A canção Trinca os Graves atingiu mais de 5 milhões de views e Bens Materiais ultrapassou os 6 milhões de acessos.

Ele já realizou parcerias com Lucas Lucco, Gusttavo Lima, Pacificadores, Alok, Bhaskar, Claudia Leitte, Falcão, entre outros.

Hungria também alcançou outros público ao ter o single Lembranças, como trilha sonora de Malhação. O vídeo clipe dessa música tem mais de 424 milhões de visualizações no Youtube.

Agende-se

Belo Dia

Atrações: Belo, Hungria e Nosso Tom

Data: domingo, 03

Hora: 17h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém