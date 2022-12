Belém terá 5º Encontro de Mulheres na Roda de Samba

Pela terceira vez, Belém receberá o “Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba” tendo à frente as intérpretes, musicistas e técnicas paraenses. O evento chega à 5ª edição com rodas de samba de mulheres em diferentes cidades de 20 estados brasileiros e também em outros países, como Itália e Japão. Na capital paraense, o evento vai contar com Mariza Black, Creuza Gomes, Cris Matos, Alba Mariah, Flávia Anjos e Lorena Monteiro. O show será no próximo sábado, 10, no Bar Baiúca da Resenha, entre às 16 e às 20h. Entrada franca.

O Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba que já realizou tributos à Dona Ivone lara, Elza Soares e Alcione, rende homenagens este ano à dama do samba Tia Surica, nome artístico da carioca Iranette Ferreira Barcelos, cantora e compositora de samba-enredo, de 82 anos, presidente de honra da Portela e integrante da velha-guarda dessa agremiação

Para a cantora Mariza Black, referência feminina no samba paraense, que coordena o encontro ao lado da musicista Melina Foro e do coletivo cultural “Tem Mulher na Roda de Samba”, o Encontro de Mulheres na Rosa de Samba tem ajudado a valorizar, a reconhecer e a difundir o trabalho das mulheres que atuam nesse meio, seja como artistas ou como técnicas, bem como tem incentivado o surgimento de uma nova geração de artistas femininas do ritmo.

Além de Melina, outras musicistas que estarão na roda de samba serão Carla Cabral, Dulci Cunha e Loba Rodrigues e técnicas como Fernanda Rabelo e Jessyca Meireles, e as produtoras e jornalistas Lourdinha Bezerra e Ellen Silva.

Origem

Esse projeto foi idealizado nacionalmente pela sambista carioca Dorina. A proposta foi unir as rodas de samba femininas, com a participapão de cantoras e de instrumentistas de todo o país, para criar uma rede de artistas, ampliar o intercâmbio cultura e contribuir para fortalecer a divulgação da força feminina do samba. A primeira edição do Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba ocorreu em 24 de novembro de 2018.

Em Belém, o Encontro vem sendo realizado desde 2019 e estimulou o surgimento do coletivo “Tem Mulher na Rosa de Samba”, que é um grupo musical voltado ao trabalho de resgate, valorização e fortalecimento das mulheres nas rodas de samba. Atualmente, o coletivo reúne mais de 30 mulheres, entre intérpretes, musicistas, técnicas, produtoras, jornalistas, designers e outras categorias.

"Convidamos todas mulheres que tocam e cantam para virem somar com sua arte na nossa roda, mostrando ao Brasil e ao mundo que Belém e a Amazônia têm o samba correndo em nossas veias", destaca Ellen.

Transmissão

O 5º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba terá transmissão ao vivo e on line pelo canal do Youtube e perfil do Facebook do coletivo Tem Mulher na Roda de Samba e também pelas redes sociais de Mariza Black. O ponto alto do evento será a transmissão on line simultânea de todas as rodas cantando as mesmas músicas.

Agende-se:

5° Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba

Dia: Sábado, 10

Hora: 16 às 20h

Local: Bar Baiúca da Resenha (Tv 14 de Abril, 1061, bairro de Fátima)

Gratuito