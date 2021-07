Banda Rhegia lança clipe de 'Dream War'

No embalo do sucesso do primeiro disco “Shadow Warrior”, ouvido em mais de 50 países a partir de 2019, a banda paraense de heavy metal Rhegia lança o videoclipe de seu novo single “Dream War”. A composição tem como tema a lenda da vitória-régia e já está disponível em todas as plataformas de música.

A estreia oficial será no dia 13 de agosto, no canal da banda no Youtube. Mas antes disso, neste domingo (1), o clipe representará o Pará no Caio Indica Fest 4, evento online que vai reunir mais de 290 atrações nacionais e internacionais do rock, metal e blue, além de trabalhos solos.

“Dream War” é, na verdade, uma releitura da lenda da vitória-régia. “Uma mistura de ficção, realidade e imaginário local. A Rhegia surgiu com este objetivo de falar sobre a cultura local, da cultura dos povos originários, suas lutas e espiritualidade, das lendas e do cenário da Amazônia brasileira”, explica o guitarrista da banda Saulo Caraveo.

A ideia de lançar um videoclipe da música foi da vocalista da banda, Bianca Palheta. A gravação ocorreu no Instituto de Ciências da Arte (ICA), da Universidade Federal do Pará (UFPA). “Tivemos o apoio das professoras Adriana Azulay e Adriana Couceiro. O lugar tem uma beleza clássica e que faz parte da história arquitetônica local, tudo a ver com a proposta da banda, de levar essas nossas particularidades para o público”, justifica.

O trabalho contou com a participação especial do músico Sávio Souza na bateria e Gledson Moita, vocalista da banda Retaliatory.

Sobre a participação do clipe no Caio Indica Fest 4, o contrabaixista da banda, Alexandre Shibata destaca que assim como ocorreu em outras ocasiões no festival, ele acredita que a receptividade dos internautas será intensa. “Isso abriu algumas portas, inclusive, o convite para esta edição que vai contar com a Banda Shaman (uma das grandes referências de power metal do país), além de outras bandas do Brasil e de outros continentes. O Caio Indica Fest vem se tornando um dos principais festivais internacionais que divulgam o rock e heavy metal no mundo. Então estamos ansiosos e felizes em representar o heavy metal paraense nesta edição”, afirma.

Paralelamente ao lançamento, a banda já está com seu novo trabalho engatilhado, com patrocínio da Lei Aldir Blanc. “Recebemos um convite da produtora Shokran Studio que tem sede no Rio Grande do Sul e São Paulo para gravar com eles. O convite veio de nada mais nada menos que do Tiago Della Vega, um dos maiores guitarristas do Brasil. O disco terá 11 faixas, uma exclusiva para o mercado japonês. Um dos fortes do Della Vega são as orquestrações”, antecipa Saulo.

A movimentação em torno da gravação do clipe e do novo trabalho tem feito a banda sonhar em reencontrar as pessoas em seus shows. “Nada se compara ao feeling de tocar para a galera. Temos um público que está ansioso também, muita gente quer ver nosso show, pergunta sobre eventos físicos. Espero que possamos nos encontrar o mais breve possível e de forma segura”, ressalta a vocalista.