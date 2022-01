Banda Cabaré do Brega faz show em Vila dos Cabanos neste sábado

O Cabaré do Brega de Ximbinha terá uma apresentação neste sábado, 15, no Magnos Club, em Vila dos Cabanos, distrito do município de Barcarena. Ao lado de Edilson Moreno, Kim Marques, Gêh Rodrigues e Jessica Rodrigues, Ximbinha leva para o placo o melhor do brega-pop paraense, como “A Dança do Brega”, “Lamazon”, “Beija Flor”, “Dont’cry”, “Saudades e Lembranças”, e muitos outros sucessos, que não irão deixar ninguém parado.

A intenção, como antecipa Ximbinha, é levar um show dançante para a cidade. O artista conta que animação não vai faltar, já que os grandes sucessos da sua carreira estão garantidos no repertório. Além, claro de ter uma mistura de diversos ritmos, como a guitarrada, merengue, Calypso, e claro, o brega. “Conto com a presença de todos, nesse super show. Vai ser para dançar”, convida Ximbinha. O evento seguirá todos os protocolos de segurança e sanitárias para evitar a disseminação da covid-19.

Desde 2018 na estrada, o "Cabaré do Brega" leva para o Pará e Brasil a vivencia da música de três amigos, que são referência no brega paraense, Edilson Moreno, Kim Marques e Ximbinha. Adicionando a jovialidade de Gêh Rodrigues e Jessica Rodrigues, a banda reúne o melhor da música com sotaque paraense.

Agende-se

Show Banda Cabaré do Brega e DJ Assayag

Data: 15/12, às 22h

Local: Magnos Club, Vila dos Cabanos

Informações: 91 99160-1919